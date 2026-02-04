Descubren nueva especie de mosca plateada con una gran importancia ecológica

Investigadores descubrieron una nueva especie de mosca parásita y que revela lo poco que sabemos sobre los insectos que habitan el planeta, en adn Noticias te contamos todo sobre este pequeño animal.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Descubren nueva especie de mosca

De acuerdo con el Instituto Nacional de Biodiversidad, el descubrimiento de la nueva especie de mosca parásita ocurrió en Ecuador específicamente en la provincia central de Cotopaxi.

Esta especie de mosca denominada Ptilodexia argéntea pertenece a la familia Tachinidae y fue hallada a más de 3 mil 100 metros de altitud en El Chasqui en Cotopaxi.

Se distingue por tener una coloración plateada en el abdomen, por ello se le dio el nombre científico de argéntea o argentum que en latín significa plata.

La mosca y su rol ecológico

Cabe mencionar que las moscas del género Ptilodexia tienen un importante rol ecológico pues son reguladoras naturales de poblaciones de otros insectos. Sus larvas son parasitoides de escarabajos, aunque en el caso de Ptilodexia Argentea sus hospederos son desconocidos.

Ecuador es reconocido mundialmente por su extraordinaria biodiversidad y por ello, hay mucho desconocimiento sobre los insectos.

Tipos de moscas

Estos son algunos de los tipos de mosca más comunes:



Mosca de la col, es una de las más pequeñas y se encuentra en Europa y es una plaga que acaba con los cultivos de col y del nabo.



Mosca doméstica que se encuentra prácticamente en todo el mundo y es una gran transmisora de enfermedades.



Mosca abejorro, es una de las más grandes, es de color amarillo y con vellosidades en la espalda.



Mosca de marzo que se encuentra en la hierba o vegetación baja de la que se alimentan por sus hábitos herbívoros.



Moscarada de la carne, es una especie que usa su probóscide para succionar líquidos de néctar y de materia orgánica en descomposición.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.