Un estudio de la Universidad de Sídney comprobó que la atracción por la comida chatarra tras echarte unas copas se debe a una alteración hormonal, no a una falta de autocontrol.

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El alcohol activa la hormona FGF21, encargada de advertir al cerebro cuando el cuerpo necesita proteínas, por lo que hacemos un especie de “cortocircuito” que culmina en la necesidad de saciar esa necesidad con sabores intensos.

La comida chatarra imita estos sabores con grasas, sal y potenciadores, pero al carecer de proteína real, el cerebro no registra saciedad y provoca que comamos en exceso.

Cabe destacar que esta misma hormona reduce temporalmente el interés por los postres o alimentos dulces, lo que explica por qué preferimos consumir alitas, hamburguesas o pizzas.

Asimismo, los niveles de la hormona FGF21 pueden mantenerse alterados por días si el consumo de alcohol fue elevado, lo que explica el antojo de comida grasosa a la mañana siguiente conocido como “resaca”.

¿Cómo saciar el antojo y evitar el aumento de peso?

Para apagar la señal de la hormona sin consumir calorías vacías, debes comer proteínas reales, como legumbres, pescado, huevos o frutos secos.

Según la OMS, el alcohol es una fuente de calorías vacías que aporta 7 kcal por gramo, casi tantas como la grasa pura que tiene 9 kcal por gramo.

Si sumamos los alimentos chatarra que comes, provocado por la hormona FGF21, el riesgo de obesidad se dispara y el cuerpo prioriza sacar el alcohol y almacenar las grasas de los alimentos ultraprocesados.

El alcohol también interrumpe los ciclos de sueño REM que culminan en un desequilibrio metabólico al día siguiente, lo que aumenta el hambre y genera el escenario perfecto para los “atracones” de comida del día siguiente, aseguran especialistas.