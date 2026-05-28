¡Agárrense en este Día Internacional de la Hamburguesa! Porque Burger King trae la mejor promoción del mercado, una clásica Whopper 100% de res a la parrilla, con jitomate fresco, lechuga, cebolla en rodajas, pepinillos y un suave pan con semillas de ajonjolí, COMPLETAMENTE GRATIS en la compra de tu combo favorito.

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Según su página, solo debes comprar un combo de la categoría Core o Premium, como:

Combo Whopper

Combo Whopper Doble con Queso

Combo Whopper con Queso

Combo King de Pollo: Pechuga de pollo crujiente, lechuga y mayonesa

Combo Long Rodeo: Tiras de pollo crujientes o res, con salsa BBQ y aros de cebolla

Tiras de pollo crujientes o res, con salsa BBQ y aros de cebolla Combo Mega Stacker Doble: Con tocino, queso y la salsa Stacker

Combo Guacamole Crunch King: Con guacamole fresco y un toque crujiente

Con guacamole fresco y un toque crujiente Combos Stacker Chipotle: Carne a la parrilla combinada con un toque picante de aderezo chipotle

Combo Classic Crispy King: Pollo crujiente premium bañado en combinaciones de quesos selectos

Aunque esta promoción suele estar disponible los miércoles, en días especiales como hoy, la marca premia a sus clientes con otra hamburguesa de gran sabor y calidad.

¿Cómo obtener tu Whopper gratis?

No solo es llegar y pedir tu combo, también debes:

Descargar la app de Burger King en tu celular

Crear tu cuenta e iniciar sesión

Revisar los cupones y en la sección de “Promos” o “Cupones” redimir en el mostrador

Para la compra en sucursal solo debes escanear el código QR

Cabe destacar que esta promoción es limitada a una hamburguesa por ticket y suele aplicar para compras directamente en sucursales o mediante el sistema de pedidos móviles en línea con la aplicación o distribuidores autorizados.