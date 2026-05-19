La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó un informe donde evaluó los niveles de residuos plaguicidas en alimentos, en el que, según el estudio de 2024, se analizaron 9,842 muestras como parte del programa de control coordinado por la Unión Europea.

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De esta muestra, el 1.2% resultó no conforme, y aunque la mayoría de los alimentos se encontraba dentro de los parámetros legales, hubo una excepción en estas 3 frutas:

Uvas: 60% de las muestras contienen residuos de pesticidas

Fresas: 70% de las muestras contienen residuos de pesticidas

Naranjas: Su cultivo requiere fungicidas y plaguicidas en la fase poscosecha sobre la cáscara

Aunque estos datos se registraron en España, nada exenta a los demás países tener los mismos riesgos en dichos alimentos.

¿Qué le hacen los pesticidas al cuerpo humano?

Los clorpirifós, neonicotinoides y piretroides son insecticidas con efectos neurotóxicos cuya autorización de uso se retiró, sin embargo, la falta de regulación y seguimiento continúa en estos alimentos.

Según un artículo del “Institute for Functional Medicine”, los efectos a corto y largo plazo sí afectan la salud humana, generando riesgos elevados de cáncer y alteraciones del funcionamiento metabólico del organismo, así como del sistema reproductor, inmunitario y nervioso.

¿Cómo deshacerse de los pesticidas en la fresa, uva y naranja?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como FDA por sus siglas en inglés, recomienda para las fresas y uvas:

Un lavado inicial bajo el chorro de agua fría

Poner en 1 litro de agua una cucharada de bicarbonato de sodio y dejarlas reposar de 10 a 15 minutos

Enjuagarlas nuevamente con abundante agua fría y secarlas con papel absorbente o un paño limpio

Otra sugerencia es usar vinagre blanco y tres partes de agua para remojarlas durante 10 minutos.

En el caso de los cítricos, como las naranjas, se recomienda frotar la cáscara bajo el grifo de agua con un cepillo de cerdas suaves; sin embargo, si usas la ralladura, es necesario sumergirla en una mezcla de agua y bicarbonato durante 5 minutos y volver a cepillar.