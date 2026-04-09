¡Una sopa carísima! Jitomate hasta en 42 pesos; suben todos estos productos por la inflación
La inflación en México tocó su punto más alto e impulsó el aumento de precios en productos y servicios básicos; conoce los costos en 2026 en supermercados.
La inflación en México volvió a impactar el bolsillo de las familias, así lo dejó ver el reporte de marzo 2026 del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi, donde productos clave como jitomate, limón y pollo registraron precios por encima de los 50 pesos en todo el país.
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De acuerdo con el boletín, el alza se debe a factores externos como el mal clima, los costos logísticos y las variaciones estacionales, provocando que alimentos frescos y esenciales en la dieta diaria se encarezcan de forma acelerada al igual que servicios básicos como electricidad, fonditas, tortillerías, taquerías, vivienda y mercancía.
Productos y servicios que subieron de precio en marzo
Según los datos del INPC, los incrementos mensuales fueron en los siguientes productos:
- Pepino: +42.71%
- Jitomate: +42.01%
- Limón: +18.26%
- Tomate verde: +16.46%
- Papa y otros tubérculos: +14.92%
- Pollo: +2.82%
Frutas y verduras subieron en general un 10.75%; también subieron los costos de mercancías y servicios básicos, como:
- Electricidad: +2.17%
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías: +0.92%
- Vivienda propia: +0.33%
Precio del jitomate, limón pollo y más en supermercados
Este es el precio los productos por kilo en Walmart, Chedraui y Soriana de hoy jueves 9 de abril, costos que se respetarán hasta la siguiente semana:
- Jitomate: $59.00 en Walmart, $49.90 en Chedraui y $64.90 Soriana
- Pepino: $58.00 en Walmart, $51.90 en Chedraui y $49.90 Soriana
- Limón agrio: $69.00 en Walmart, $68.90 en Chedraui y $44.90 Soriana
- Tomate verde: $69.00 en Walmart, $69.80 en Chedraui y $68.90 Soriana
- Papa blanca: $59.90 en Walmart, $44.90 en Chedraui y $69.50 Soriana
- Pollo entero: $55.00 en Walmart, $39.00 en Chedraui y $39.00 Soriana
Chedraui tiene el precio más bajo en pollo y Soriana en limón agrio sin semilla, mientras que Walmart mantiene los costos más altos.
Inflación toca su punto más alto en año y medio; repunta a 4.59% en marzo
El reporte también compartió que la inflación alcanzó 4.59%, su nivel más alto en 18 meses cuyo repunte se concentró en alimentos frescos y servicios básicos.
Los especialistas prevén que los precios podrían continuar a la alza en las próximas semanas, lo que obligará a las familias a ajustar sus hábitos de consumo.
Consejos para ahorrar ante el alza de precios
- Planifica tus menús semanales
- Haz una lista de compras y apégate a ella
- Compara precios en supermercados
- Adquiere productos de temporada
- Busca marcas genéricas
- Compra por mayoreo
- Aprovecha programas de lealtad
- Visita mercados y centrales de abasto
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