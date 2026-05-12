El informe de las “Líneas de pobreza” (LP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ofrecen un referente monetario para determinar si los ingresos de los mexicanos son suficientes para adquirir los productos de las canastas básicas.

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Platillos como la salsa roja, los caldos, guisados, tacos e incluso comidas corridas se basan en estos 3 productos indispensables de la cocina, y según las estadísticas, el jitomate aumento 121.1% en un año, convirtiéndose en el alimento que más impacto la canasta básica.

En abril 2026, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,966.06 para el ámbito rural y $2,598.99 para el urbano.



Por su parte, el valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos #LPI (necesario… pic.twitter.com/OhKgS2rmyK — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 11, 2026

En consecuencia, la inflación fue de 4.4% y la canasta alimentaria se disparó al 8.3%. Eso significa que la comida sube casi el doble de rápido que la inflación en general, generando costos de $1,966.06 pesos para el ámbito rural y $2,598.99 pesos para el urbano contra los $9,582.47 pesos mensuales del salario mínimo.

En sí, las familias mexicanas gastan más para comprar prácticamente lo mismo que hace un año, el aumento salarial no fue un “plus” sino una necesidad para que las personas puedan seguir consumiendo lo básico.

¿Cuánto necesita ganar un mexicano para cubrir comida y gastos básicos en 2026?

En primera debemos de separar el ámbito urbano del rural, y únicamente para cubrir los básicos como alimentos, transporte y servicios básicos (sin contar vivienda) un mexicano necesitaría casi $5,000 pesos mensuales de manera general, quedando las necesidades de la siguiente manera:

Rural: $1,966 pesos al mes solo en alimentos

$1,966 pesos al mes solo en alimentos Urbano: $2,598 pesos al mes solo en alimentos

Cabe destacar que el Inegi también detectó que los costos dispararon desayunos, comidas y cenas fuera del hogar, afectando el consumo en mercados, fondas y hogares mexicanos.