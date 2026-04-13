Comer en México está más caro que nunca; se dispara el precio de la canasta básica en 2026

¿Has notado que comer es mucho más caro en abril? Si fuiste al mercado por tu kilo de jitomates y solo te pudiste llevar medio por el precio que tenía meses antes, ya comprobaste que el precio de la canasta básica se disparó en el último bimestre de 2026.

De hecho, hoy en día, las familias mexicanas deben de desembolsar casi $5,000 pesos para poder adquirir los productos que integran la canasta básica de alimentos y servicios. ¿Lo notaste? Te contamos por qué comer es mucho más caro en 2026.

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¿Ya no alcanza? Esto es lo que cuesta comer en México en 2026

Si eres fan de la sopa aguada o las tortitas de carne en salsa de jitomate, notarás que cada vez te sale más caro preparar estos deliciosos platillos de la comida mexicana, ¿cierto? Esto tiene una explicación y es que los precios de varios alimentos que forman parte de la canasta básica se dispararon hasta las nubes.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que alimentarse en México es cada vez más caro, debido al aumento en los precios de alimentos básicos como es el jitomate. Pero, también influyeron otros factores según la zona geográfica.

Aumento de precio de la canasta básica en zonas rurales

Afectó al bolsillo de los ciudadanos el aumento en la tarifa del transporte público y de cuidados personales.El costo de la canasta básica de alimentos y servicios en marzo, para las zonas rurales, fue de $3,553 pesos.

Aumento de precio de la canasta básica en zonas urbanas

Se suman los gastos en educación, cultura y recreación. Sobre todo, pegó el aumento en el costo de alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar como en restaurantes. El precio de la canasta básica de alimentos y servicios en marzo fue de $4,940 pesos.

Alimentos y servicios con mayores incrementos de precios en marzo-abril 2026

Entre los productos que provocaron el aumento de precio destaca el jitomate, un alimento muy utilizado por los mexicanos, pues es indispensable en diversas recetas de la tradicional cocina mexicana.

El jitomate registró un aumento anual de 123% convirtiéndose en el principal responsable del alza en la canasta alimentaria.

Además, el nuevo reporte del INEGI evidenció que ciertos alimentos suben más que la inflación en México. Por ejemplo; mientras la inflación general se ubicó en 4.6% anual en marzo de 2026, la canasta alimentaria registró incrementos de hasta 8.1% en zonas urbanas.

Esto significa que las familias deben de pagar el doble por productos de la canasta básica, por lo que comer sanamente y rico se está volviendo un lujo para algunos mexicanos.

En abril de 2026, una familia necesita hasta $69.90 pesos para comprar un kilo de jitomate. ¿Qué otro producto has notado que aumentó de precio?

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