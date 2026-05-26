El mito del colesterol finalmente llega a su fin con la revelación del cardiólogo Aurelio Rojas, quien aseguró que —contrario a la creencia popular— el consumo moderado de huevo no aumenta las grasas “malas” en personas sanas.

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Lo que sí podría afectar tu salud es el contexto en sí, ya que el riesgo cardiovascular no viene del huevo, sino de los complementos como: el sedentarismo, freír los huevos, consumir alimentos ultraprocesados, azúcares, etc., que en conjunto dañan el corazón.

En cambio, mezclarlo con vegetales y aceite de oliva los vuelve saludables y ofrecen un desayuno superior, ya que los huevos son un alimento infinitamente más saludable que los típicos basados en pan dulce.

¿Cuál es la mejor manera de consumir huevo en el desayuno?

Como el especialista lo menciona, la mejor preparación del huevo duro o cocido, es únicamente hervido con agua, ya que no requiere grasas añadidas y mantiene las calorías al mínimo, asegurándonos de que el cuerpo absorba casi la totalidad de sus proteínas.

Asimismo, el valor tradicional lo convierte en el “súper alimento”, ya que tiene un altísimo poder saciante y aporta proteína de alta calidad por todos los aminoácidos esenciales que le otorgan al cuerpo crecimiento muscular, reparación de tejidos y creación de hormonas.

Asimismo está cargado de vitaminas A, D, E y K, además de hierro, que en conjunto benefician la salud ósea, la inmunidad, circulación y producción de energía. Además protege el cerebro y la vista gracias a su componente colina que es vital para el sistema nervioso.

La luteína y zeaxantina también están presentes en este alimento y ayudan a cuidar la retina.

Como dato extra y respaldando la información del cardiólogo, la Asociación Americana del Corazón (AHA) aseguró que el consumo de un huevo duro diario puede formar parte de una dieta saludable para el corazón.

Asimismo, la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard confirmaron que su consumo a largo plazo no está asociado con enfermedades cardiovasculares.

La recomendación médica y actual del Dr. Rojas es que solo comamos un huevo duro al día, sin embargo, pacientes con diabetes, hipercolesterolemia familiar o alto riesgo cardiovascular, deben consultar su ingesta semanal con su médico de cabecera.