La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) ordenó a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) que se refugiaran en sus naves espaciales ante una posible evacuación debido a una fuga de aire.

¿Qué pasó en la Estación Espacial Internacional?

De acuerdo con la NASA, se registró una fuga de aire en la parte del laboratorio orbital, por lo que se ordenó a los astronautas que se refugiaran. La misión Crew-12 conformada por dos astronautas estadounidenses, un francés y un cosmonauta ruso recibieron la orden del control de misión.

Se les pidió entrar en su nave espacial Crew Dragon acoplada a la estación y ponerse sus trajes espaciales por si la fuga de aire requería una evacuación de emergencia.

Afortunadamente los astronautas pidieron retomar sus actividades después de unas horas.

¿Por qué ocurren las fugas de aire?

La NASA y la agencia espacial rusa Roscosmos son los principales operadores de la Estación Espacial Internacional y desde hace meses se encuentran analizando las causas y soluciones a las fugas de aire a bordo del módulo de servicio ruso Zvezda.

La EEI fue diseñada entre 1984 y 1993, algunos elementos de la estación estuvieron en construcción en Estados Unidos, otros en Canadá, Japón y Europa.

El programa reúne a tripulaciones de vuelo internacionales, múltiples vehículos de lanzamiento, instalaciones de entrenamiento, ingeniería y desarrollo.

En la primera fase los transbordadores espaciales de la NASA transportarían astronautas y cosmonautas a la estación orbital rusa Mir para albergar experimentos y establecer procesos de trabajo entre Estados Unidos y Rusia.

Mientras que en la segunda fase, liderada por EUA y Rusia todas as naciones participantes aportarían elementos y tripulantes para una nueva Estación Espacial Internacional.

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