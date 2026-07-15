Dulce y sorprendente hallazgo: Astrónomos encuentran azúcar en la Vía Láctea

Un equipo internacional liderado por el Centro de Astrobiología (CAB) detectó azúcar en el medio interestelar en una nube cerca al centro de la Vía Láctea, este sorprendente y dulce hallazgo fue publicado en la revista científica Nature Astronomy.

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Hallan eritrulosa en el espacio interestelar

Según la investigación, se puede sugerir que los azúcares pudieron llegar a la Tierra primitiva hace unos 4 mil millones de años transportados por meteoritos y cometas que contribuyeron a la formación de ácidos nucleicos.

Los astrónomos hallaron eritrulosa, un azúcar simple que se encuentra en las frambuesas y otros frutos rojos, además se utiliza en algunos cosméticos y por primera vez fue encontrado en el medio interestelar.

De acuerdo con el reporte gracias a las observaciones realizadas con el radiotelescopio de 40 metros del Observatorio de Yebes y el del Instituto de Radioastronomía Milimétrica (IRAM) se pudo encontrar el azúca en la nube molecular G+0.693-0.027 ubicada cerca del centro de la Vía Láctea.

Cabe mencionar que anteriormente ya se habían encontrado azúcares como la ribosa y la glucosa en meteoritos y asteroides pero nunca directamente en el medio interestelar.

This is the first sugar molecule spotted in interstellar spacehttps://t.co/31e1J80S4a — nature (@Nature) July 13, 2026

¿Por qué es tan importante este hallazgo?

Especialistas de las Universidades de Extremadura y Radboud determinaron que este azúcar puede formarse en hielos interestelares a partir de alcoholes y aldehídos sencillos con dos átomos de carbono.

Se estima que entre 0.5 y 50 millones de toneladas de este azúcar pudieron haber llegado a la superficie terrestre durante el Bombardeo Intenso Tardío donde impactaron meteoritos y cometas y esto pudo haber provocado el desarrollo de los primeros procesos metabólicos y replicativos de la vida.

Algunos científicos destacan que con este hallazgo se puede reafirmar la hipótesis de que algunos ingredientes fundamentales para el origen de la vida se formaron antes del nacimiento de la Tierra.

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