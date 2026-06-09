Desde hace varios años el mundo científico ha intentado resolver uno de los misterios más grandes dentro del continente europeo; ¿por qué se producen sismos y terremotos tan fuertes en Lisboa, Portugal?, pues en teoría dentro de este país no deberían ocurrir eventos tan catastróficos como los que sucedieron en 1755 y 1969.

Fue por ello que la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, publicó hace varios meses un estudio que arrojó más evidencia sobre lo que podría estar generando estos fuertes movimientos telúricos, lo cual apunta directamente a una grieta en una placa tectónica ubicada dentro del mismo territorio portugués.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Dónde se registró el quiebre de la placa tectónica y qué significa para la ciencia?

De acuerdo con lo mostrado en el estudio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, la fisura se presentó en una placa tectónica ubicada a más de 200 kilómetros al oeste de Cabo de San Vicente, esto dentro de la zona sur de Portugal.

La investigación también reveló que se formó un fenómeno poco común llamado “delaminación”, lo cual es un proceso geológico en el que una parte inferior de una placa tectónica se separa de la parte superior y se hunde hacia el manto.

Según la investigación, esta separación horizontal de placas se comenzó a generar durante los últimos cinco o 10 millones de años, lo cual ha propiciado las condiciones para los megaterremotos en zonas de Portugal.

¿Existe un peligro real de mega sismos o tsunamis?

A pesar de lo señalado por la misma investigación de la Universidad de Lisboa, se destacó que este descubrimiento no significa que vaya a ocurrir un gran sismo en Portugal en los próximos meses, sin embargo, sí ayuda a comprender un poco más cómo funciona esta zona para mejorar los sistemas de vigilancia.

Pese a ello sí es importante dejar en claro que esta grieta ha sido la responsable de dos terremotos de grandes magnitudes en el país ya mencionado.

Los antecedentes: El día que la Tierra comenzó a dividirse

El primer gran antecedente de esta falla en las placas tectónicas ocurrió el 1 de noviembre de 1755. Se estima que en su momento, la magnitud del sismo rondó entre los 8.5 y los 9.0 grados, lo cual también propició la llegada de enormes olas de entre 30 y 60 metros en las costas de Portugal.

El segundo caso ocurrió a finales de febrero de 1969 con un sismo magnitud 7.8 en la zona conocida como Horseshoe Abyssal.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.