El misterio de Sagitario A*, el agujero negro del centro de la Vía Láctea, que expulsa un poderoso viento en los confines del espacio. Este secreto estuvo oculto por 20 mil años y revela consigo la enorme “cicatriz” de nuestra galaxia.

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¿Qué se descubrió del agujero negro del centro de la Vía Láctea?

Según los astrofísicos de la Universidad Northwestern, existe un poderoso viento caliente que “sopla” desde Sagitario A*, el agujero negro supermasivo de 4.3 millones de veces la de nuestro Sol que se encuentra a unos 26 mil años luz de distancia de nuestro sistema solar.

Mapa de Sagitario A* El radiotelescopio ALMA (Chile), junto con los datos del Observatorio de Rayos X, crearon el mapa más detallado jamás obtenido del gas frío alrededor de Sagitario A*. (NASA/CXC/Northwestern Univ./M. Gorski)

Contrario a lo que pensábamos, los agujeros negros no “tragan” todo a su paso, sino que su extrema velocidad y presión de la materia absorbida generan energía que expulsa parte de dicho material en forma de vientos o chorros.

La prueba irrefutable de la afirmación sobre el agujero negro es que se detectó una enorme cavidad con forma de cono, totalmente vacía de gas frío.

Aquí es donde entra la famosa cicatriz, pues el viento del agujero negro es tan caliente y fuerte, que barrió o desintegró todo a su paso.

¿Cómo se descubrió el viento de Sagitario A*?

El descubrimiento se logró tras 5 años de observaciones con el radiotelescopio ALMA de Chile y datos del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA.

Lograron una imagen 100 veces más profunda y 80 veces más nítida que cualquier mapa anterior. Los científicos calculan que este viento ha estado soplando de forma ininterrumpida durante al menos 20 mil años.

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