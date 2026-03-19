Los arqueólogos mexicanos no lo pueden creer: descubren vestigios prehispánicos en obras del Tren México-Querétaro

Durante la construcción del tren de pasajeros México-Querétaro aparecieron nuevos vestigios arqueológicos en el Cerro El Venado, que se encuentra a un costado de la cortina de la presa Requena, en la línea limítrofe entre Tula de Allende y Tepeji.

Tras los descubrimientos, expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) comenzaron a realizar trabajos de salvamento en la zona donde está prevista la vía férrea.

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Qué vestigios arqueológicos encontraron en el Cerro El Venado

Según lo informado por los arqueólogos, en la zona del Cerro El Venado se encontrar restos cerámicos, figurillas y evidencias de cimentaciones correspondientes al Posclásico tardío (1200-1521 d.C.). Esta etapa estuvo vinculada al dominio mexica en el Altiplano Central.

Imagen ilustrativa de una excavación. |Gemini

También hallaron materiales que podrían corresponder a ocupaciones del Periodo Clásico (200-900 d.C.), lo que sugiere una secuencia de poblamiento más amplia en este sector del Valle del Mezquital.

No obstante estos descubrimientos, los expertos continúan explorando sistemáticamente la zona para delimitar el contexto de los hallazgos y comprender su función en el paisaje prehispánico.

El Cerro El Venado ya tiene antecedentes de hallazgos arqueológicos

Los recientes hallazgos se suman a otros acontecidos en la región en el pasado. El INAH Centro Hidalgo reconoce que desde la década de 1980 el Cerro El Venado ha sido estudiado por la presencia de petrograbados y manifestaciones rupestres sobre roca basáltica.

Por entonces, se encontraron figuras como la representación de un cuadrúpedo (que inspiró el nombre del cerro), motivos geométricos y simbólicos. Además, los registros documentan evidencias asociadas a ocupaciones del Epiclásico (600-900 d.C.), lo que confirmaría que la zona tuvo actividad humana siglos antes del auge mexica.

Existe la hipótesis de que el sitio fue parte de circuitos productivos y culturales conectados con centros mayores como Teotihuacán, una idea que se sustenta considerando la cercanía del cerro a bancos de piedra caliza y rutas naturales de tránsito.

La obra del tren México-Querétaro sufrió modificaciones por los descubrimientos arqueológicos

Los descubrimientos arqueológicos motivaron ajustes en el proyecto ferroviario para garantizar su conservación y el trazo original del tren México-Querétaro fue modificado con ese propósito, informó el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, encargado de la obra, durante una conferencia realizada en octubre de 2024.

Las autoridades explicaron que el petrograbado debía conservarse in situ y, por ese motivo, se optó por mover el trazo de la vía férrea y garantizar la protección del patrimonio arqueológico sin frenar el avance del proyecto.

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