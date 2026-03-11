CFE deja al descubierto tesoros ocultos en México: los hallazgos que sorprenden a los científicos

Las obras de infraestructura suelen revelar sorpresas bajo tierra, pero en México algunos proyectos han permitido descubrir verdaderos tesoros históricos. La Comisión Federal de Electricidad ha participado en varios hallazgos arqueológicos y paleontológicos mientras realizaba trabajos de construcción y expansión de su red eléctrica. Gracias a la colaboración con especialistas, estos descubrimientos han aportado nueva información sobre la fauna prehistórica y las antiguas civilizaciones que habitaron el territorio.

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El hallazgo de mamuts bajo la Ciudad de México

Uno de los descubrimientos más sorprendentes ocurrió durante la construcción de la Subestación Eléctrica Diana, en las inmediaciones del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Mientras avanzaban las obras, los trabajadores encontraron restos fósiles a más de 15 metros de profundidad. Tras la intervención de especialistas, se identificaron los restos de tres mamuts que habrían vivido en la región hace más de 10,000 años, durante el periodo del Pleistoceno.

Los investigadores también recuperaron restos de otras especies que habitaron el antiguo Valle de México, entre ellas:



Un caballo prehistórico

Restos de flamenco

Otros animales que formaban parte del ecosistema de la región

Este descubrimiento permitió ampliar el conocimiento sobre la fauna que existía en la zona miles de años antes de la fundación de la ciudad.

Tumbas intactas descubiertas durante la construcción de una presa

Otro hallazgo importante ocurrió durante la construcción de la presa Presa El Cajón, ubicada sobre el río Santiago entre los estados de Nayarit y Jalisco.

En ese lugar se localizaron dos antiguos panteones de Tumbas de Tiro, una tradición funeraria característica de algunas culturas del occidente de México. Lo que sorprendió a los investigadores fue que estas tumbas permanecían intactas, sin señales de saqueo.

Durante las labores de rescate se recuperaron cerca de 450 piezas arqueológicas, entre ellas:



Figuras de cerámica hueca

Objetos de uso cotidiano

Ofrendas funerarias

Las piezas formaron parte de una exposición en el Templo Mayor y posteriormente fueron trasladadas al Museo Regional de Nayarit para su resguardo.

La colaboración entre CFE y el INAH que ha permitido nuevos descubrimientos

Muchos de estos hallazgos han sido posibles gracias al trabajo conjunto entre la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, una colaboración formalizada en 2002.

Antes de iniciar grandes obras, arqueólogos revisan las zonas donde se desarrollarán los proyectos para identificar posibles vestigios históricos. Este trabajo ha permitido explorar regiones poco estudiadas del país.

Gracias a esta colaboración también se han identificado recientemente vestigios de antiguas culturas en Puerto Peñasco, en el estado de Sonora, vinculados con las tradiciones de las culturas Trincheras y Hohokam, que habitaron la región hace más de 500 años.

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