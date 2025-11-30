Venezuela refuerza defensa tras amenazas de EUA, pese a que Donald Trump confirmó llamada con Maduro

Venezuela ya comenzó a tomar medidas para garantizar la movilidad internacional de sus ciudadanos, así como su soberanía, a pesar de que se llevó a cabo una llamada telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro.

Tras las declaraciones del primer mandatario estadunidense respecto a cerrar el espacio aéreo del país latinoaméricano, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, precisó que las acciones impulsadas por Estados Unidos podrían afectar a miles de venezolanos que necesitan viajar o regresar al país. Te contamos los detalles.

Donald Trump confirma llamada telefónica con Maduro

El viernes pasado surgieron rumores acerca de una llamada telefónica entre los gobernantes de Venezuela y EUA, que tendría el objetivo de aminorar la tensión entre ambas naciones, en pleno auge de hostilidades. Sin embargo, fue hasta este domingo 30 de noviembre que el presidente Donald Trump confirmó que tuvo una llamada con Nicolás Maduro.

“Sí... no diría que salió bien ni mal. Fue... una llamada telefónica”, comentó Donald trump durante una entrevista a bordo del Air Force One.

De acuerdo con lo publicado por The New York Times, la llamada incluyó la posibilidad de un futuro encuentro entre los dos líderes en territorio estadounidense, una idea que marcaría un giro notable en la relación entre Washington y Caracas.

Venezuela pone en marcha plan para garantizar la movilidad internacional de sus ciudadanos

En respuesta a la advertencia de Trump de cerrar el espacio aéreo de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro puso en marcha un plan especial que tiene el objetivo de garantizar la movilidad internacional de los ciudadanos que requieran salir o regresar a su país.

Nicolás Maduro ordenó la implementación inmediata de un plan especial para salvaguardar los vuelos internacionales, que consta de dos medidas clave:

Habilitar vuelos y rutas alternativas para garantizar su repatriación sin contratiempos.

Asegurar que aquellos ciudadanos que ya tienen programados vuelos desde Venezuela puedan continuar con sus itinerarios sin alteraciones.

Así luce el espacio aéreo de Venezuela hoy 30 de noviembre de 2025

Luego de que el presidente norteamericano compartió una publicación, en su red social Truth Social, en la que instaba a aerolíneas, pilotos y otros actores del sector a considerar el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores, creció la tensión con Venezuela. El gobierno venezolano interpretó el mensaje como un intento de bloquear el tránsito aéreo comercial y humanitario sobre el país.

A pesar de la advertencia de Trump, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, en Caracas, operó con normalidad el sábado, al recibir vuelos de varias ciudades internacionales. Aerolíneas como Copa Airlines, Wingo, Avior, y Conviasa, entre otras, mantienen sus rutas en Venezuela.

