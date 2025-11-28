Donald Trump y Nicolás Maduro sostienen llamada telefónica; esto se dijo en la reunión

El presidente de los Estados Unidos (EUA), Donald Trump y el de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvieron una llamada telefónica durante los últimos días de la semana pasada, esto de acuerdo con fuentes de alto nivel consultadas por el medio internacional The New York Times.

De acuerdo con la información dada a conocer este viernes 28 de noviembre, durante la reunión también tuvo participación activa el secretario de Estado, Marco Rubio, el cual es considerado como uno de los personajes políticos más importantes y allegados al presidente estadounidense.

¿De qué hablaron Donald Trump y Maduro?

Según las fuentes del medio norteamericano, durante la llamada se tocaron temas de trascendencia como la posibilidad de una reunión entre ambos mandatarios en territorio de los Estados Unidos, esto con la probabilidad de hablar sobre la crisis de narcotráfico.

Se mencionó que esta reunión telefónica supone un gesto de acercamiento tras el anuncio del inicio de operaciones terrestres contra los cárteles de la droga latinoamericanos, los cuales ingresaron a la lista de organizaciones terroristas en EUA.

Las fuentes consultadas por The New York Times señalaron que la conversación entre Donald Trump y Nicolás Maduro, abre la puerta para una posible vía diplomática en medio de los señalamientos y acusaciones por narcotráfico en contra del presidente venezolano.

A pesar de lo antes mencionado, se descartó que exista un arreglo o fecha pactada para una posible reunión entre los mandatarios en suelo estadounidense.

Trump anuncia operaciones terrestres contra cárteles de la droga

La información sobre la llamada entre Donald Trump y Maduro se da en el marco del anuncio del inicio de las operaciones terrestres en contra de los cárteles de la droga de Venezuela, las cuales fueron informadas por el mismo presidente de EUA.

Se señaló que estas acciones irían directamente contra redes de narcotráfico que fueron vinculadas con el mismo Nicolás Maduro. Pese a ello, se dijo que estas acciones iniciarán en los próximos días sin fecha precisa.

