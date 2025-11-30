inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Internacional
Nota

Adiós huracanes, hola tormentas de nieve de hasta 45 cm

La nevada, de hasta 45 cm en Chicago y Milwaukee, genera condiciones peligrosas para viajeros que regresan a casa en 40 estados.

adios_huracanes_tormentas_de_nieve_estados_unidos.jpg
Unsplash El Universo
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), informó que este 30 de noviembre de 2025 es el último día de la temporada de huracanes y este mes fue muy tranquilo, ya que los ciclones no llegaron a convertirse fenómenos naturales catastróficos.

Sin embargo, aunque ya terminaron los huracanes este 2025, las tormentas de nieve ya avanzan sobre 40 estados de Estados Unidos y provocan caos en aeropuertos y carreteras.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram    y lleva la información en tus manos

Vuelos cancelados en EUA por tormenta de nieve

Medio oeste de Estados Unidos atraviesa una gran tormenta invernal que ha dejado por lo menos mil 400 vuelos cancelados, además de fuertes choques en carreteras. El aeropuerto de Chicago O'Hare es el más afectado, ya que registra más de 900 cancelaciones y 700 retrasos.

Hasta 30 centímetros de nieve

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, la tormenta provocará hasta 45 centímetros de nieve en corredores metropolitanos de Chicago y Milwaukee, por lo que se pronostica un mayor número de vuelos cancelados y un mayor caos en los aeropuertos.

¿Qué estados son afectados por la tormenta?

  • Wisconsin
  • Michigan
  • Nueva York
  • Ohio
  • Pensilvania
  • Montana
  • Nebraska

La tormenta actualmente genera condiciones peligrosas para miles de habitantes que acaban de festejar el Día de Acción de Gracias con sus familias y ya regresan a sus hogares, pues en algunas zonas hay probabilidades de que la nieve se convierta en lluvia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro  canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx