Adiós huracanes, hola tormentas de nieve de hasta 45 cm

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), informó que este 30 de noviembre de 2025 es el último día de la temporada de huracanes y este mes fue muy tranquilo, ya que los ciclones no llegaron a convertirse fenómenos naturales catastróficos.

Sin embargo, aunque ya terminaron los huracanes este 2025, las tormentas de nieve ya avanzan sobre 40 estados de Estados Unidos y provocan caos en aeropuertos y carreteras.

11/30: Today is the last day of the 2025 hurricane season. The month of November has proven to be very quiet this year, with no named storms during the month. There weren't even any disturbances mentioned in the Tropical Weather Outlook the entire month.



See… pic.twitter.com/VXNhHk8hAU — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 30, 2025

Vuelos cancelados en EUA por tormenta de nieve

Medio oeste de Estados Unidos atraviesa una gran tormenta invernal que ha dejado por lo menos mil 400 vuelos cancelados, además de fuertes choques en carreteras. El aeropuerto de Chicago O'Hare es el más afectado, ya que registra más de 900 cancelaciones y 700 retrasos.

Hasta 30 centímetros de nieve

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, la tormenta provocará hasta 45 centímetros de nieve en corredores metropolitanos de Chicago y Milwaukee, por lo que se pronostica un mayor número de vuelos cancelados y un mayor caos en los aeropuertos.

¿Qué estados son afectados por la tormenta?

Wisconsin

Michigan

Nueva York

Ohio

Pensilvania

Montana

Nebraska

La tormenta actualmente genera condiciones peligrosas para miles de habitantes que acaban de festejar el Día de Acción de Gracias con sus familias y ya regresan a sus hogares, pues en algunas zonas hay probabilidades de que la nieve se convierta en lluvia.

