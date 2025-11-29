Tipos de visas para trabajar en Estados Unidos y cómo tramitarla

Trabajar en el extranjero es para muchos un sueño y si estás buscando una oportunidad, aquí te decimos qué requisitos debes cumplir para obtener una visa y poder trabajar de forma legal en Estados Unidos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tramite para trabajar en Estados Unidos

Según información del Departamento de Inmigración y Ciudadania ( USCIS ) el empleador debe realizar la petición y una vez que se haya aprobado por el Departamento de Trabajo, el trabajador podrá solicitar la visa en el consulado de Estados Unidos en México.

Es muy importante señalar que hay diferentes tipos de visa y esto lo debes considerar a momento de solicitar el trabajo; en el caso de los estudiantes, algunos pueden laborar durante su estancia en el país pero es necesario contar con la autorización de la institución educativa.

Tipos de visa para trabajar en Estados Unidos

Las visas para trabajadores temporales permiten estar empleado durante un periodo determinado y una vez que expiran deben renovarse, las más comunes son:

Visa H-2A para empleos temporales en agricultura

Visa H-B2 para trabajos no agrícolas como jardinería, construcción o limpieza

Visa L para empleados transferidos por su compañía a Estados Unidos

Visa O para personas con habilidades o logros extraordinarios en ciencias, artes, negocios o deportes

Visa P para artistas, intérpretes que participen en presentaciones culturales o musicales

Visa Q para programas de intercambio cultural en escuelas, museos y otros establecimientos culturales

Otra visa es la de trabajadores permanente que te permiten vivir y trabajar de manera indefinida en Estados Unidos y por lo regular se otorgan a profesionales, empresarios o personas con títulos avanzados.

Visa EB-1 para investigadores, académicos reconocidos y ejecutivos de empresas multinacionales

Visa EB-2 para personas con títulos de posgrado o aptitudes excepcionales en artes, ciencias o negocios

Visa EB-3 para profesionales y trabajadores especializados

Visa EB-4 para trabajadores religiosos, empleados del servicio exterior estadounidense o personal retirado

Visa EB-5 para emprendedores que generen empleo a al menos 10 trabajadores estadounidenses

Requisitos y trámite de visa canadiense para mexicanos [VIDEO] Canadá anunció que a partir de este jueves 29 de febrero los mexicanos que quieran viajar al país deberán solicitar una visa.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.