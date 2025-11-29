Tipos de visas para trabajar en Estados Unidos y cómo tramitarla
¿Tu sueño es trabajar en Estados Unidos? Puedes hacerlo de forma legal, estas son las visas que pueden tramitar los mexicanos.
Trabajar en el extranjero es para muchos un sueño y si estás buscando una oportunidad, aquí te decimos qué requisitos debes cumplir para obtener una visa y poder trabajar de forma legal en Estados Unidos.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Tramite para trabajar en Estados Unidos
Según información del Departamento de Inmigración y Ciudadania ( USCIS ) el empleador debe realizar la petición y una vez que se haya aprobado por el Departamento de Trabajo, el trabajador podrá solicitar la visa en el consulado de Estados Unidos en México.
Es muy importante señalar que hay diferentes tipos de visa y esto lo debes considerar a momento de solicitar el trabajo; en el caso de los estudiantes, algunos pueden laborar durante su estancia en el país pero es necesario contar con la autorización de la institución educativa.
Te contamos los pasos para renovar la visa americana
Renovar este documento es más sencillo de lo que parece.
Tipos de visa para trabajar en Estados Unidos
Las visas para trabajadores temporales permiten estar empleado durante un periodo determinado y una vez que expiran deben renovarse, las más comunes son:
Visa H-2A para empleos temporales en agricultura
Visa H-B2 para trabajos no agrícolas como jardinería, construcción o limpieza
Visa L para empleados transferidos por su compañía a Estados Unidos
Visa O para personas con habilidades o logros extraordinarios en ciencias, artes, negocios o deportes
Visa P para artistas, intérpretes que participen en presentaciones culturales o musicales
Visa Q para programas de intercambio cultural en escuelas, museos y otros establecimientos culturales
Otra visa es la de trabajadores permanente que te permiten vivir y trabajar de manera indefinida en Estados Unidos y por lo regular se otorgan a profesionales, empresarios o personas con títulos avanzados.
Visa EB-1 para investigadores, académicos reconocidos y ejecutivos de empresas multinacionales
Visa EB-2 para personas con títulos de posgrado o aptitudes excepcionales en artes, ciencias o negocios
Visa EB-3 para profesionales y trabajadores especializados
Visa EB-4 para trabajadores religiosos, empleados del servicio exterior estadounidense o personal retirado
Visa EB-5 para emprendedores que generen empleo a al menos 10 trabajadores estadounidenses
Requisitos y trámite de visa canadiense para mexicanos
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.