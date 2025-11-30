Ocurre tiroteo masivo durante una fiesta de cumpleaños en California hay muertos y heridos

Cuatro personas murieron y 10 más resultaron heridas en un tiroteo en California durante una reunión familiar en un salón de banquetes en Stockton, explicó la oficina del sheriff del condado de San Joaquín. Dentro de las víctimas habían niños y adultos, informó la portavoz, Heather Brent.

Agregó que al menos 14 personas fueron heridas de bala y 4 perdieron la vida. Al momento las autoridades trabajan para dar con el responsable del tiroteo y piden a cualquier persona que tenga información que se comunique con los detectives del condado.

"Nuestra prioridad número uno en este momento es identificar a este sospechoso", afirmó Brent.

Tiroteo en California

Jason Lee, vicealcalde de Stockton, calificó el suceso como una fuente de "dolor indescriptible". Cabe mencionar que los primeros indicios "sugieren que podría haber sido un incidente selectivo". También se confirmó que los disparos comenzaron a oírse cuando una familia celebraba en una heladería.

Las autoridades también dieron a conocer que varias víctimas fueron trasladadas a hospitales, pero se desconoce su estado de salud.

Al momento no se han realizado arrestos, ni se dieron detalles inmediatos sobre el sospechoso ni sobre un posible motivo del ataque, aunque se ha explicado que los primeros indicios dan como resultado que se trató de ataque a un objetivo. Las circunstancias por las que se perpetró el tiroteo.

