EUA buscará enviar tropas a México para combatir cárteles de la droga

El gobierno de Estados Unidos buscará enviar tropas y oficiales de inteligencia a México con el objeto de combatir a los cárteles de la droga , de acuerdo con una investigación del NBC News.

Según el medio, la administración del presidente Donald Trump comenzó la planificación detallada de una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia estadounidenses a México, mencionaron dos funcionarios estadounidenses y dos exaltos funcionarios familiarizados con la iniciativa.

¿Cómo será el envío de tropas a México?

De acuerdo con NBC News, las primeras etapas del entrenamiento para la posible misión, que incluiría operaciones terrestres en México, ya comenzaron. No obstante, los funcionarios entrevistados señalaron que "el despliegue no es inminente", pues las discusiones sobre el alcance de la misión continúan, es decir no se ha tomado la decisión final.

Nuevo frente para atacar a los cárteles de la droga

Las tropas de Estados Unidos, que pertenecerían al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, atacarían objetivos de cárteles de la droga en México como parte de un nuevo frente en la campaña militar del presidente Donald Trump en el hemisferio occidental.

Secretismo de operaciones en México

En caso de que la misión reciba una aprobación final, el gobierno mantendría el secretismo, de acuerdo con las fuentes consultadas. "El gobierno de Trump está comprometido con un enfoque integral de todo el gobierno para abordar las amenazas que representan los cárteles para los ciudadanos estadounidenses".

Según el medio, las tropas de Estados Unidos utilizarían principalmente ataques con drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y líderes de cárteles.

