Alerta y evacuaciones de última hora por el tifón Kalmaegi, esta es su trayectoria

Miles de personas fueron evacuadas de última hora en Filipinas este lunes 3 de noviembre debido al acercamiento del tifón Kalmaegi, fenómeno que amenaza con provocar graves inundaciones, que podrían poner en riesgo la vida.

Las autoridades también ordenaron el cierre de colegios, así como la prohibición de actividades turísticas y la pesca con el objetivo de proteger a los habitantes, sobre todo de quienes se encuentran en las zonas costeras.

¿En dónde tocará tierra el tifón Kalmaegi?

El tifón se ubica a unos 235 kilómetros (146 millas al este del pueblo de Guiuan en la provincia de Samar Oriental, con vientos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 150 km/ hora. Se pronostica que toque tierra la mañana del martes.

¿Cuándo impactará el tifón Kalmaegi?

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Filipinas (Pagasa), el tifón podría tocar tierra la madrugada en el pueblo de Guiuan o en municipios cercanos, donde se ordenó evacuación obligatoria y con el objetivo de que esto se cumpliera se movilizaron elementos del ejército, bomberos y policías.

