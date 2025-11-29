Tres días de luto en Hong Kong por el incendio que causó 128 muertes

Multitudes en Hong Kong rindieron homenaje este sábado a las 128 víctimas del devastador incendio que consumió un complejo residencial en Tai Po, en el peor siniestro de este tipo registrado en el mundo desde 1980. Flores, lágrimas y momentos de silencio marcaron el inicio de tres días de duelo.

El jefe ejecutivo John Lee y altos funcionarios encabezaron un acto solemne frente a la sede del gobierno, donde las banderas de China y Hong Kong ondearon a media asta. En distintos puntos de la ciudad fueron habilitados libros de condolencias para que la población exprese su apoyo a las familias afectadas.

"No puedo hacer nada. Solo puedo esperar que descansen en paz", declaróun hombre identificado como Ki, de 52 años, antes de firmar uno de los libros.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Desaparecidos y cuerpos sin identificar por incendio en Hong Kong

Mientras tanto, decenas de familiares continúan recorriendo hospitales y centros forenses con la esperanza de encontrar a sus seres queridos: 44 cuerpos siguen sin identificar y alrededor de 150 personas permanecen desaparecidas.

Las investigaciones preliminares señalan que el fuego comenzó en los niveles inferiores del complejo Wang Fuk Court, integrado por ocho torres y 2 mil viviendas, posiblemente propagado por mallas plásticas de obras, andamios de bambú y paneles de espuma altamente inflamables. Siete de las ocho torres resultaron afectadas. El jefe de bomberos, Andy Yeung, informó además que los sistemas de alarma del conjunto "funcionaban mal", y advirtió que se emprenderán acciones contra los contratistas.

Detenidos por incendio en Hong Kong

La investigación penal avanza con once detenciones. El organismo anticorrupción detuvo el viernes a ocho personas, entre ellas consultores, subcontratistas y un intermediario del proyecto. Paralelamente se anunció una campaña nacional de inspección para prevenir riesgos de incendio en rascacielos.

Este es el incendio más mortífero registrado en Hong Kong desde 1948, cuando una explosión seguida de un gran fuego dejó al menos 135 muertos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.