El escándalo de las monjas que rompieron con el Vaticano y ahora enfrentan cargos por venta ilegal de arte

Dos mujeres —exmonjas del convento Monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos, España ) y excomulgadas en 2024 tras declararse en rebeldía contra la autoridad de Iglesia católica— fueron detenidas brevemente por estar bajo investigación por la presunta venta irregular de obras pertenecientes al patrimonio eclesiástico.

El jueves pasado, un tribunal de la provincia de Burgos ordenó su puesta en libertad provisional tras la detención, pero mantiene abierta la investigación por el delito de “apropiación indebida de bienes de interés cultural”.

A la par, también fue liberado un anticuario sospechoso de recibir las piezas.

#OperacionesGC I Detenidas 3 personas por apropiación indebida y receptación de piezas de patrimonio histórico. ⛪️



Se han detenido a dos exreligiosas y a un anticuario. Se han hallado en el mercado especializado de antigüedades piezas que pudieran pertenecer al monasterio Santa… pic.twitter.com/DFOr1Bvxau — Guardia Civil (@guardiacivil) November 28, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

De la excomunión a la sospecha de tráfico de patrimonio

El origen del conflicto se remonta a mayo de 2024, cuando un grupo de religiosas del monasterio de Belorado rompió con el Vaticano y se declaró en rebeldía, alegando que consideraban “usurpador” al entonces pontífice, el papa Francisco.

La polémica escaló cuando las religiosas, que se adscribieron al movimiento sedevacantista —que rechaza a los papas posteriores a Pío XII—, se negaron a abandonar el convento, pese a una orden judicial de desalojo emitida en agosto.

Papa León XIV hizo un llamado a Israel e Irán a “la responsabilidad y a la razón” [VIDEO] Tras el aumento en la tensión en Medio Oriente por el intercambio de ataques aéreos entre Irán e Israel, el papa León XIV hizo un llamado al diálogo.

Las piezas robadas por las que inició la investigación

Según las investigaciones, algunas de las piezas pertenecientes al patrimonio histórico del convento habrían sido vendidas a través de internet o intermediarios en el mercado de antigüedades.

Entre los objetos señalados figura una figura religiosa del siglo XVII que, presuntamente, había sido ofertada como artículo de colección.

Por ello, la operación judicial que derivó en detenciones habría incluido registros en los monasterios vinculados a las religiosas, con el fin de recuperar piezas que podrían considerarse patrimonio cultural.

Las monjas mantienen su postura: “No hemos cometido delito”

A su salida del juzgado, las exmonjas reiteraron su inocencia. Su abogado aseguró que quedaron en libertad sin medidas cautelares y afirmó desconocer los detalles de la investigación, aunque descartó cualquier conducta punible.

Por su parte, las religiosas han defendido públicamente sus convicciones: aseguran que su ruptura con Roma responde a convicciones doctrinales y que están dispuestas a defender su decisión aunque "les cueste todo".

Hasta ahora, las autoridades investigan la venta irregular de obras patrimoniales, mientras se revisa la legalidad de la ocupación del convento por parte de las religiosas.



adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.