Donald Trump ordena cierre del espacio aéreo sobre Venezuela; “les rogamos que lo consideren”

Las tensiones entre Estados Unidos (EUA) y Venezuela siguen escalando, pues a las 07:27 horas de este sábado 29 de noviembre, el presidente Donald Trump anunció el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela, esto a unas cuantas horas de que se revelara la llamada telefónica que sostuvo el mandatario norteamericano con Nicolás Maduro.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que el presidente de (EUA) solicitó de manera airada considerar atender el anuncio emitido, esto por una posible escalada de las operaciones norteamericanas dentro de Venezuela contra los cárteles de la droga.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el cierre del espacio aéreo sobre Venezuela?

Dentro del breve comunicado emitido en las redes sociales oficiales de Donald Trump , se pidió a todas las aerolíneas locales e internacionales, así como a los pilotos, el considerar el cierre del espacio aéreo en Venezuela a partir de este sábado 29 de noviembre.

A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad -informó Trump vía redes sociales.

To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2025

Este anuncio llega un par de días después de que el mismo Trump, señalara que comenzarán con las operaciones por tierra en contra de los cárteles venezolanos, asegurando que por esta ruta será “más fácil”, por lo cual las incursiones militares podrían comenzar muy pronto.

¿Qué significa el cierre del espacio aéreo?

Es importante señalar que los anuncios de cierre del espacio aéreo sobre Venezuela y cualquier otro país, se dan como parte de las estrategias de seguridad implementadas por los gobiernos para evitar accidentes fatales.

Los anuncios de estos tipos normalmente se dan en medio de tensiones diplomáticas que pueden derivar en enfrentamientos directos entre naciones, así como por amenazas de seguridad nacional o en algunos casos por disturbios civiles.

Donald Trump y Maduro sostuvieron una llamada telefónica

Vale la pena señalar que fue apenas el pasado viernes 28 de noviembre que se dio a conocer que Donald Trump sostuvo una llamada telefónica con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

