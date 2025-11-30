OMS en alerta por nuevos casos del virus Marburgo, estos son los síntomas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom, informó que el brote del virus Marburgo sigue propagándose y que de las 12 personas que han dado positivo a la enfermedad 8 ya fallecieron.

La enfermedad de Marburgo es grave y sumamente contagiosa, porque el virus se propaga cuando una persona entra en contacto con los líquidos del cuerpo de alguien infectado. Según la OMS, el índice de supervivencia es bajo si no se recibe trabamiento a tiempo y se otorga de manera adecuada.

¿En dónde hay nuevos casos de Marburgo?

Tedros Adhanom señaló que el Ministerio de Salud de Etiopía registró un nuevo contagio esta semana en la ciudad de Hawassa y se trata de una persona que contrajo el virus anteriormente. Desde que se contabilizaron los primeros 12 casos el 13 de noviembre de 2025, 8 ya murieron a causa de la enfermedad.

Vigilancia urgente para Marburgo

La OMS recalcó que debido a que el brote continúa, es de suma importancia que se realice una vigilancia activa de la enfermedad en las áreas principalmente afectadas, así como el rastreo para garantizar que las personas potencialmente expuestas sean monitoreadas y reciban atención si se contagian.

¿Cuáles son los síntomas del virus Marburgo?

Fiebre

Pérdida del apetito

Debilidad

Dolor de cabeza

Dolor en los músculos y las articulaciones

Ojos enrojecidos

Dolor de garganta

Salpullido

Dolor de estómago

Diarrea

Vómito

Nariz o encías que sangran

Vómitos con sangre

Diarrea con sangre

¿Cómo comenzó la propagación del virus Marburgo?

De acuerdo con la OMS, la enfermedad comenzó cuando el ser humano se expuso a las minas o cuevas habitadas por colonias de murciélagos frugívoros Rousettus. Una vez la transmisión, las personas iniciaron a contagiarse por contacto directo de la piel lesionada, secreciones u otros líquidos orgánicos.

