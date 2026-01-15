Notas
-
Trump reitera que María Corina Machado carece de apoyo para liderar transición en Venezuela
El republicano y la líder opositora venezolana tuvieron su primer encuentro en Washington tras la captura de Nicolás Maduro.
-
EUA incauta buque "Verónica", sexto petrolero en el Caribe
Sin disparar un solo tiro: así fue el abordaje táctico del tanquero Verónica por parte de la Marina de EUA bajo la nueva estrategia de “cuarentena” en Venezuela.
-
Millones en armas rusas y ningún escudo: Así falló la defensa aérea venezolana en la captura de Maduro
Los sistemas de defensa aérea S-300 y Buk-M2 venezolanos no estaban conectados ni operativos cuando Estados Unidos lanzó su ataque y capturó a Maduro, según NYT
-
Donald Trump advirtió que "no habrá más petróleo ni dinero" venezolano para Cuba
El presidente de EUA cierra el apoyo venezolano a Cuba y presiona al sector energético; México ya exporta miles de barriles diarios para enfrentar la crisis en la isla.
-
¡Sin disparar! Así llegó EUA a Caracas por Nicolás Maduro: Usó un arma invisible
Más allá de la captura de Nicolás Maduro, revelan cómo EUA entró a Caracas, Venezuela, a través de “la guerra electrónica” y “el control del espectro”.
-
Tras incursión en Venezuela, el Senado estadounidense busca frenar facultades de guerra de Trump
La medida se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra, ya que cinco senadores del partido de Trump, se unieron a la bancada demócrata.
-
Venezuela libera a presos políticos tras captura de Maduro, entre ellos cinco españoles
De acuerdo con la ONG ‘Foro Penal’ en Venezuela hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros.
-
Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos hechos en EUA
Las compras incluirán “productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos” fabricados en el país norteamericano, indicó el republicano en una publicación de Truth Social.
-
Marco Rubio da a conocer 3 fases para la reconstrucción de Venezuela tras captura de Maduro
De la “cuarentena” económica a las elecciones: Rubio explica las tres etapas necesarias para que Venezuela recupere su institucionalidad y sus activos.
-
VIDEO: Reviven entrevista donde Fernando Carrillo confesaba su amor por Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela
¿Un amor de telenovela? Fernando Carrillo rompe el silencio sobre su vínculo con la actual presidenta encargada de Venezuela y por qué la considera el gran amor de su vida.
Videos
-
VIDEO: Rescate de Marina Corina Machado; así fue la operación Dinamita Dorada
Descubre el video inédito del rescate de Marina Manchado; una misión secreta en mares agitados para escapar de Venezuela y llegar al Nobel de Paz en Noruega.
-
Trump dialoga con petroleras sobre Venezuela
Trump impulsa inversiones petroleras en Venezuela por 100 mil mdd, tras desplazar a Maduro, buscando controlar el crudo y bajar precios de energía.
-
Donald Trump lanza fuerte mensaje contra Cuba
La caída de Maduro deja a Cuba en la oscuridad y a México bajo presión: Trump asegura que el flujo de recursos hacia la isla ha terminado.
-
Venezuela anuncia liberación de presos políticos de Maduro
El gobierno que preside Delcy Rodríguez anunció que liberarán un importante número de presos políticos encarcelados durante el gobierno de Nicolás Maduro.
-
Trump y Petro conversaron por teléfono tras confrontación pública
En días anteriores, Donald Trump aseguró que podría replicar las acciones de Venezuela en Colombia; Petro ha sido críticos de las políticas de EUA.
-
Sin tiempo definido para las elecciones en Venezuela
Horas antes, Marco Rubio dio a conocer 3 fases para la reconstrucción de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EUA.
-
Venezuela decreta 7 días de luto por militares muertos tras captura de Maduro
Delcy Rodríguez decretó siete días de luto por militares venezolanos y cubanos muertos durante la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro.
-
Trump anuncia que Venezuela entregará 50 millones de barriles de petróleo a EUA
Trump anunció que Venezuela entregará 30-50 millones de barriles de petróleo a EUA; él controlará los ingresos para beneficiar a ambos países.
-
Delcy Rodríguez ofrece trabajo en conjunto con EUA
Delcy Rodríguez juró oficialmente como presidenta interina tras la captura de Maduro; el relevo se dio en emergencia y bajo presión internacional.
-
Maduro se declara no culpable en su primer audiencia en EUA
Maduro enfrenta juicio en Nueva York por narcoterrorismo tras su captura: se declaró inocente y volverá a la corte el 17 de marzo en un histórico proceso.