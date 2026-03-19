SIP advierte retroceso en libertad de expresión a nivel global; Nicaragua y Venezuela ocupan los primeros lugares

La libertad de expresión en América enfrenta uno de sus momentos más críticos. El Índice Chapultepec 2025, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) el 10 de marzo, confirma un retroceso sostenido en 23 países evaluados. El promedio regional cayó a 47,10 puntos, el nivel más bajo desde que inició esta medición.

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El informe analiza cómo fluye la información, el papel del Estado frente a la violencia y el control sobre los medios. En este escenario, Nicaragua y Venezuela destacan en la categoría más grave, “Sin Libertad de Expresión”, con prácticas sistemáticas de censura, persecución y control institucional.

¿Qué revela el nuevo Índice Chapultepec 2025?

El reporte evidencia un deterioro continuo en las libertades informativas en la región. La SIP documenta una reducción de espacios para opinar, informar y cuestionar al poder público.

El descenso del promedio regional refleja fallas estructurales. Expertos advierten que la falta de garantías afecta la democracia y limita el acceso a información confiable.

Nicaragua es uno de los peores casos del continente

Ocupa el lugar 22 de 23 países

Obtuvo 18,22 puntos de 100

Apenas 2,33 en ciudadanía informada

El gobierno consolidó mecanismos legales que permiten censura directa. Reformas constitucionales y leyes recientes amplían el control estatal. Este entorno genera miedo y silencio. Periodistas enfrentan amenazas, vigilancia y exilio, lo que debilita el debate público.

Venezuela en el último lugar y sin cambios reales

Lugar 23 con 7,02 puntos

Ciudadanía informada: 0,82

Control de medios: 4,18

El Estado mantiene control total sobre la información. Se cerraron cientos de emisoras y los medios independientes casi desaparecen. La autocensura domina el ecosistema mediático. Detenciones y persecución refuerzan un modelo informativo basado en propaganda.

¿Por qué debería importarnos?

La crisis de libertad de expresión trasciende fronteras. Limitar la información afecta la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas. Organismos internacionales alertan sobre un efecto contagio. Sin medidas de protección, estos modelos podrían replicarse en otros países.

¿Qué es la SIP?

La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización que defiende la libertad de prensa en el continente. Agrupa a más de 1,300 medios en América. Su Índice Chapultepec se convirtió en una referencia clave para medir la calidad democrática y el respeto a los derechos informativos.