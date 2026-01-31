Venezuela rechaza “medidas punitivas” de EUA contra países que envíen petróleo a Cuba

El gobierno de Venezuela manifestó su respaldo a Cuba y criticó las "medidas punitivas" anunciadas por Estados Unidos, que contemplan la imposición de aranceles a los países que comercien petróleo con la isla, señaló la cancillería en un comunicado.

"Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo de Cuba y hace un llamado a la acción colectiva de la comunidad internacional para hacer frente a las consecuencias humanitarias que se deriven de agresiones de esta naturaleza", indicó.

Durante años, Cuba dependió del suministro de crudo proveniente del país sudamericano, su principal aliado en la región desde que Hugo Chávez asumió la presidencia (1999-2013).

Esta dinámica se modificó tras la caída de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez, ocurrida el 3 de enero durante una incursión militar de Estados Unidos. Posteriormente, su sucesora, la presidenta interina Delcy Rodríguez, optó por un acercamiento con Washington.

Luego de la captura de Maduro, Venezuela interrumpió el envío de petróleo a la isla, un intercambio que, de acuerdo con especialistas, representaba cerca del 5% de sus exportaciones. A cambio del crudo, La Habana compensaba a Caracas con el envío de médicos, docentes y otros profesionales.

Amenaza de crisis humanitaria

Cuba atraviesa una grave crisis energética, caracterizada por constantes interrupciones en el suministro eléctrico, un sistema que depende en gran medida del combustible para su funcionamiento.

El viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, declaró una "emergencia internacional" en respuesta a la advertencia arancelaria de Estados Unidos, que dijo constituía "una amenaza inusual y extraordinaria".

Las filas para comprar gasolina han aumentado significativamente esta semana en algunos centros de servicio de la ciudad que aún tienen combustible. Y desde que Estados Unidos bloqueó los envíos de petróleo venezolano a Cuba a mediados de diciembre, prácticamente toda la gasolina se ha vendido con un sobreprecio, en dólares, una moneda a la que pocos cubanos tienen acceso.

Asimismo el peso cubano ha perdido más del 10% de su valor frente al dólar en tres semanas, lo que ha hecho subir el precio de los alimentos.

Pero el gobierno de la isla ha dicho poco sobre cómo manejará la creciente amenaza de una crisis humanitaria.

