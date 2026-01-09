Venezuela anuncia liberación de presos políticos de Maduro
El gobierno que preside Delcy Rodríguez anunció que liberarán un importante número de presos políticos encarcelados durante el gobierno de Nicolás Maduro.
La ONG Foro Penal informó que Nicolás Maduro dejó 806 presos políticos entre los que destacan 175 militares, 86 extranjeros, dirigentes opositores como Enrique Márquez y activistas de derechos humanos.
Los encarcelamientos y represión se volvieron más críticos, luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024.