Venezuela anuncia liberación de presos políticos de Maduro

La ONG Foro Penal informó que Nicolás Maduro dejó 806 presos políticos entre los que destacan 175 militares, 86 extranjeros, dirigentes opositores como Enrique Márquez y activistas de derechos humanos.

Los encarcelamientos y represión se volvieron más críticos, luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024.