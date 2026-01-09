inklusion.png Sitio accesible
Cinco heridos tras fuerte explosión por acumulación de gas en departamentos de Coyoacán, CDMX

Venezuela anuncia liberación de presos políticos de Maduro

El gobierno que preside Delcy Rodríguez anunció que liberarán un importante número de presos políticos encarcelados durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Internacional

Por:  Itandehui Cervantes

La ONG Foro Penal informó que Nicolás Maduro dejó 806 presos políticos entre los que destacan 175 militares, 86 extranjeros, dirigentes opositores como Enrique Márquez y activistas de derechos humanos.

Los encarcelamientos y represión se volvieron más críticos, luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

