Tras captura de Maduro, Estados Unidos reabre su misión diplomática en Venezuela

La embajadora Laura Dogu llegó a Caracas este sábado para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, según el Departamento de Estado.

Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar un plan de tres fases.

La diplomática arribó al aeropuerto internacional Simón Bolívar a las 2 de la tarde.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué implica la llegada de Laura Dogu?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estableció un programa para Venezuela marcado por una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

A punto de cumplirse el primer mes de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, las relaciones con el país sudamericano entran en una nueva fase con la reapertura de la misión diplomática estadounidense.

Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar. – LFD pic.twitter.com/6N5df9Afd0 — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) January 31, 2026

La administración estadounidense ha dado su apoyo a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, cuya visita se espera próximamente en Washington, pero también se ha acercado a la líder de la oposición María Corina Machado, que se reunió el pasado 15 de enero con el presidente Donald Trump, a quien le entregó la medalla del premio Nobel de la Paz.

Este viernes Rodríguez anunció que impulsará una Ley de Amnistía General para beneficiar a cientos de presos políticos, abarcando casos desde 1999 hasta la actualidad.

La cuestión de los presos políticos es uno de los asuntos más delicados en Venezuela y uno de los que más preocupan a las organizaciones internacionales de derechos humanos que calculan una cifra de entre 700 y 750 en las cárceles venezolanas.

Cabe destacar que Nicolás Maduro rompió relaciones con Washington en 2019 después de que Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado.

¿Quién es Laura Dogu?

Fue embajadora de Estados Unidos en Honduras y Nicaragua, se desempeñó como subjefa de misión en la embajada estadounidense en Ciudad de México y ocupó cargos en Turquía, Egipto y El Salvador, además de diversos puestos en el Departamento de Estado en Washington, según detalla la página oficial de la embajada estadounidense en Venezuela.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.