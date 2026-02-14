Inician huelga de hambre en Venezuela para exigir liberación de presos políticos

Familiares de presos políticos en Venezuela se sumaron este sábado a la huelga de hambre por sus parientes, recluidos en un comando policial en Caracas, y pocas horas después de que fueran excarceladas 17 personas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista.

En las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, más de una decena de personas iniciaron la huelga a las 6:00 hora local, con el fin de exigir la liberación de los presos políticos.

Con tapabocas, una decena de mujeres se acostaron en línea en la entrada de Zona 7, donde acampan familiares -algunos encadenados- desde hace más de un mes. A su lado dejaron una lista con los nombres de las huelguistas escrita a mano.

"Familiares en huelga de hambre", reza un cartel en el lugar, donde los manifestantes se mantienen en el suelo, sobre colchonetas y protegidos del sol con paraguas.

Venezuela 🇻🇪 Familiares de presos políticos en #Caracas iniciaron una huelga de hambre indefinida en apoyo a sus allegados recluidos en Zona 7. Exigen la liberación plena tras el aplazamiento de la ley de amnistía por el Parlamento pese a la reciente excarcelación de 17 personas. pic.twitter.com/a4QrjopKFd — Periodistassinfronteras 🌐 (@periodistassin2) February 14, 2026

Celeridad en la excarcelación

En X, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló que el viernes las personas recluidas en este comando policial "se declararon en huelga de hambre como medida de presión ante los anuncios reiteradamente incumplidos" por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

El funcionario prometió el pasado 6 de febrero la liberación de "todos" una vez se aprobara la ley de amnistía -aún en discusión-, que estimó pasaría "a más tardar" este día 13.

Sin embargo, el Parlamento, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El titular del Parlamento informó este sábado de 17 excarcelaciones en Zona 7 como parte, dijo, del proceso de la ley de amnistía.

En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7, están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos. ¡Todos unidos por La Paz! pic.twitter.com/1DJi0kuD4f — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) February 14, 2026

Entre los excarcelados, se encuentran José Elías Torres, secretario general de la principal gremial de trabajadores del país; William Lizardo, líder sindical del sector de la construcción; y los jóvenes con autismo Gabriel Sánchez y Gilmary Alcalá, así como la madre de ella, Zulma Lasala.

Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, los 17 formaban parte de un grupo de "más de 50" detenidos en el comando.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un "nuevo momento político", anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero.

Balance de las excarcelaciones

Antes de las liberaciones de este sábado, la ONG Foro Penal informó el viernes que un total de 644 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos.

Según la organización, del total de presos, 564 son hombres y 80 mujeres. De igual forma, de ese grupo 459 son civiles y 185 militares, mientras que solo uno de ellos es menor de edad.

Entre los presos políticos hay 55 extranjeros o con doble nacionalidad.

