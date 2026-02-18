Venezuela y EUA acuerdan luchar juntos contra el narcotráfico

Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región y el terrorismo, durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, informó este miércoles el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.

"Ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas" y el terrorismo, así como para abordar juntos la migración, señaló el funcionario en la red social X.

Los ministros de Defensa y de Interior de Venezuela, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, respectivamente, también se encontraban en la reunión, según el ministro de Comunicación.

"El encuentro ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes", agregó.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan concluded a visit to Venezuela today, joining Amb. Laura F. Dogu and @jmhumire for productive meetings with Venezuelan interim authorities. The U.S. is committed to a free, safe and prosperous Venezuela for the Venezuelan people, the… pic.twitter.com/Gkd6vjT3VW — U.S. Southern Command (@Southcom) February 18, 2026

La encargada de Negocios de Estados Unidos en el país caribeño, Laura Dogu, indicó previamente en X que la visita de Donovan concluyó este miércoles, luego de reunirse "con las autoridades interinas para evaluar el tema de seguridad, garantizar la implementación del plan de tres fases" del presidente Donald Trump y "avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con los Estados Unidos".

El plan de tres fases de Trump para Venezuela

El plan al que hace referencia Dogu tiene, según Washington, tres fases para la transición en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en medio de un ataque de tropas militares estadounidenses a Caracas y tres regiones cercanas.

Las tres fases serían la de estabilización del país y "restauración de la seguridad", la recuperación de la economía y una "transición" a una "Venezuela amigable, estable, prospera y democrática".

Según otra publicación de la embajada en X, el general Donovan reiteró a las autoridades de Caracas el compromiso de su país "con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de los Estados Unidos y del hemisferio occidental".

Proud to join the new SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan on his first trip to Latin America … a historic trip to Venezuela. pic.twitter.com/veHLQLaEky — Joseph M. Humire (@jmhumire) February 19, 2026

Asimismo el Comando Sur calificó de "productivas" las reuniones con las autoridades venezolanas, en las que también participaron la encargada de Negocios y el subsecretario adjunto de Defensa Nacional de Estados Unidos, Joseph M. Humire.

El gobierno de Rodríguez mantiene estrechos contactos con el país norteamericano dirigidos, principalmente, a recuperar las relaciones diplomáticas, que estuvieron rotas desde 2019, y a revitalizar la industria petrolera del país suramericano.

Donovan visitó Venezuela una semana después de que lo hiciera el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, con quien Rodríguez suscribió un acuerdo energético a largo plazo del que aún se desconocen los detalles.

