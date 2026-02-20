Venezuela aprueba Ley de Amnistía; presos políticos serán liberados

Las Fuerzas Armadas de Venezuela respaldaron este viernes la ley de amnistía aprobada por el Parlamento, por ser un "paso trascendental para lograr la estabilidad" del país, aunque varias ONG cuestionan el instrumento jurídico al considerar que es excluyente.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, consideró en un comunicado que la ley de amnistía "debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política" y "no es simplemente una norma".

"El perdón no significa validar los errores, ni borrar la memoria, sino ejercer la grandeza espiritual necesaria para no permitir que el dolor nos impida avanzar en tiempo presente, ni comprometer a las futuras generaciones", subrayó.

El comunicado asegura que los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reafirmaron que el "respeto y el consenso sincero en la política son las herramientas más poderosas para consolidar la democracia" y, por tanto, celebraron la posibilidad de "transitar nuevos senderos de entendimiento" que "conduzcan a la superación de las adversidades" y al "reencuentro, reconciliación y unión de todos los venezolanos".

Ley de amnistía: ¿Quiénes se benefician?

La ley de amnistía fue aprobada el jueves por unanimidad en un debate en el Parlamento y presentada por el chavismo como la posibilidad de sentar las bases para un nuevo futuro político en el país, mientras que varias ONG y opositores manifestaron dudas sobre la posibilidad real de una reconciliación.

Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, lo que deja por fuera a varias personas que se consideran presos políticos.

1. Los presos políticos civiles y militares son inocentes y deben ser liberados plena e inmediatamente.

En el artículo 9 de la nueva legislación se excluyen de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.

Para el partido opositor Primero Justicia, la ley es "insuficiente y sesgada" mientras que el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, dijo que lo aprobado no corresponde "con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esa naturaleza".

Con dicha aprobación, finalizó una huelga de hambre que casi cumplió seis días de familiares de presos políticos. Del total de 10 mujeres que iniciaron la protesta el 14 de febrero, quedó una, Narwin Gil. La huelga se realizó frente a unos calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7, donde los familiares montaron campamento desde que en enero se anunció un primer proceso de excarcelaciones.

