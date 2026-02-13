Donald Trump anuncia que viajará a Venezuela a 40 días de la caída del dictador Nicolás Maduro

Donald Trump viajará a Venezuela, según confirmó el propio presidente estadounidense durante un traslado a la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte. Aunque no precisó fecha ni agenda, el anuncio marca un cambio relevante en la relación bilateral tras años de tensión diplomática.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El posible encuentro se produce en un momento de reapertura energética y reconocimiento político del gobierno interino venezolano, dentro de una estrategia más amplia de Estados Unidos para reforzar su influencia en América Latina.

¿Cuándo sería la visita?

Trump señaló que la decisión ya está tomada, pero aún se analiza el momento más adecuado para concretarla. La falta de calendario refleja la cautela diplomática ante un proceso de reconfiguración regional.

Analistas consideran que el viaje podría alinearse con otros encuentros internacionales previstos en los próximos meses, reforzando una ofensiva diplomática de alto nivel.

¿Con quién se relaciona esta posible visita?

Washington ya reconoce oficialmente a Delcy Rodríguez como presidenta interina y principal interlocutora. Trump calificó la relación como “muy buena”, destacando canales de diálogo abiertos.

Este reconocimiento facilita acuerdos políticos y económicos, especialmente en sectores estratégicos como la energía.

¿Qué avances hay en el sector petrolero?

Estados Unidos levantó sanciones al crudo venezolano y autorizó operaciones de empresas energéticas. Grandes petroleras planean regresar al país sudamericano.

La producción comienza a repuntar, lo que podría impactar en los mercados globales y en la economía venezolana.

¿Cómo encaja esto en la política hacia América Latina?

Venezuela se posiciona como pieza clave en la estrategia estadounidense de contención de China en la región. La Casa Blanca impulsa alianzas con gobiernos afines.

Trump ordena bloquear barcos petroleros de Venezuela

Expertos prevén una etapa de mayor pragmatismo económico y diplomático en el hemisferio occidental.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.