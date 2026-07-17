Despensa gratis para adultos mayores en Ixtapaluca: no habrá entrega en julio 2026 y esta es la próxima fecha

Todos los adultos mayores inscritos en el programa Nutrición para Todos 2026 del municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, no recibirán una despensa durante julio, siendo el próximo 17 de agosto la siguiente fecha de entrega.

Sin embargo, y lejos de tratarse de un tema de suspensión o cancelación, la omisión de julio se debe a un tema relacionado directamente con el calendario del programa.

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¿Por qué no habrá entrega de despensas en julio?

Nutrición para Todos 2026 es el programa municipal que entrega despensas cada dos meses a personas en situación vulnerable de Ixtapaluca. Por lo anterior, y debido a que la tercera entrega se realizó el 15 de junio, la siguiente está programada para el 17 de agosto.

Las fechas programadas para 2026 son:

16 de febrero

16 de abril

15 de junio

17 de agosto

15 de octubre

14 de diciembre

Es importante mencionar que las fechas pueden ajustarse si el municipio publica algún aviso posterior.

¿Quiénes pueden recibir la despensa de Ixtapaluca?

Nutrición para Todos 2026 está dirigido a habitantes de Ixtapaluca que se encuentran en una situación económica o alimentaria vulnerable. Entre los grupos considerados como prioritarios están:

Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia

Familias que viven en zonas vulnerables

La convocatoria de ingreso se realizó durante febrero, por lo que en julio no hay un nuevo registro abierto. Por lo anterior, la entrega del 17 de agosto será únicamente para quienes fueron seleccionados y aparecen en el padrón oficial de beneficiarios.

¿Qué deben presentar para recoger el apoyo?

Para recoger el apoyo alimentario, las autoridades solicitan una identificación oficial vigente con domicilio en Ixtapaluca. Para acreditar la identidad se acepta:

Credencial para votar

Credencial del INAPAM

Antes de acudir, es importante esperar la confirmación de la sede y el horario, ya que las entregas pueden realizarse en explanadas, parques u otros espacios públicos de las distintas colonias.

¿Qué productos contiene la despensa?

De acuerdo con la convocatoria difundida por la Dirección de Bienestar e Inclusión Social de Ixtapaluca, el paquete alimentario de Nutrición para Todos 2026 contempla:

4 bolsas de sopa de 200 gramos

1 lata de sardina de 425 gramos

1 bolsa de sal de mesa de 1 kilo

1 lata de rajas de 210 gramos

1 frasco de café soluble de 42 gramos

1 frasco de mermelada de fresa de 270 gramos

2 bolsas de atole de maicena de 47 gramos

1 paquete de papel higiénico con 4 rollos

4 bolsas de gelatina en polvo de 120 gramos

2 latas de ensalada de legumbres de 215 gramos

2 latas de atún en agua de 120 gramos

1 bolsa de arroz de 1 kilo

1 botella de aceite de 1 litro

1 bolsa de caldo de pollo de 88 gramos

1 bolsa de azúcar de 1 kilo

1 bolsa de frijol de 900 gramos

1 bolsa de lentejas de 250 gramos

1 frasco de mayonesa de 390 gramos

1 bolsa de avena de 400 gramos

¿Dónde confirmar la entrega del 17 de agosto?

Las personas inscritas deben revisar los avisos de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social y del Ayuntamiento de Ixtapaluca, donde se publicarán las sedes, horarios o cualquier modificación.

También pueden solicitar orientación en la Presidencia Municipal, ubicada en Municipio Libre número 1, colonia Centro, o escribir al correo bienestar@ixtapaluca.gob.mx.

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