¡Un clásico! Hot Wheels lanza taxi tsuru de la CDMX; dónde comprar y cuánto cuesta

Hot Wheels presentó una edición limitada que rinde homenaje al icónico taxi de la Ciudad de México, el Tsuru, basado en un Nissan Sentra SE-R 91. La pieza, diseñada en tonos blanco y rosa, llega en una caja con empaque premium y detalles que celebran la cultura urbana de la capital.

A través de redes sociales, el coleccionista y creador de contenido Marvin Bara anunció este lanzamiento. Según detalla, fue una propuesta suya hacia la marca, la cual finalmente aceptó para crear una edición limitada.

Este cochecito ya está disponible y en tiempo récord se ha convertido en una pieza de las más deseadas. ¿Dónde comprar y cuánto cuesta el taxi Tsuru CDMX de Hot Wheels? En adn Noticias te presentamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde venden el taxi Hot Wheels?

La edición limitada del Hot Wheels del taxi Tsuru salió a la venta el 20 de diciembre a través de Mercado Libre. Debido al interés de los aficionados y coleccionistas, así como al número reducido de unidades disponibles —solo 3,500 ejemplares en todo México—, la pieza se agotó prácticamente minutos después de que se habilitó la venta.

Precios: de lanzamiento a reventa

Al momento de su lanzamiento, el Hot Wheels del taxi Tsuru tenía un precio de lista de 599 pesos mexicanos. Sin embargo, tras agotarse, la figura ha comenzado a aparecer en reventa, donde algunos ofertantes la ofrecen hasta en 6,500 pesos en sitios de comercio electrónico, debido a su carácter coleccionable y la demanda de los fanáticos.

Detalles de colección

La miniatura cuenta con detalles premium pensados para quienes buscan exhibirla:



Caja con capelo o vitrina de acrílico, ideal para colocar en estantes.

Número de serie con holograma que certifica su autenticidad.

Diseño fiel al taxi urbano con colores representativos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.