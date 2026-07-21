Es oficial: estas son las semanas cotizadas obligatorias para jubilarte en julio 2026

Después de años de trabajo, descubrir que todavía faltan semanas cotizadas puede cambiar por completo los planes de retiro. Por lo anterior, y para quienes comenzaron a cotizar ante el IMSS a partir del 1 de julio de 1997, será importante revisar este dato antes de iniciar una pensión durante 2026.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, las personas bajo la Ley 97 deberán reunir al menos 875 semanas cotizadas para solicitar una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez. La cantidad aplica durante todo 2026, no únicamente en julio, y forma parte del aumento gradual establecido en la reforma de pensiones de 2020.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuántas semanas cotizadas pide el IMSS en 2026?

De acuerdo con el IMSS y el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la cantidad de semanas cotizadas aumenta 25 veces cada año:

2024: 825 semanas

825 semanas 2025: 850 semanas

850 semanas 2026: 875 semanas

875 semanas 2027: 900 semanas

900 semanas 2028: 925 semanas

925 semanas 2029: 950 semanas

950 semanas 2030: 975 semanas

975 semanas 2031: 1,000 semanas

Si una persona llega a julio con 874 semanas, tendrá que seguir cotizando hasta completar la faltante. En cambio, quienes comenzaron a trabajar antes del 1 de julio de 1997 podrían tener derecho al régimen de la Ley 73, que mantiene un mínimo de 500 semanas y reglas distintas.

¿Qué edad necesitas para solicitar la pensión?

De acuerdo con el IMSS, las semanas no son el único requisito. La edad determina qué modalidad puede solicitarse:

Cesantía en edad avanzada: desde los 60 años y antes de cumplir 65

desde los 60 años y antes de cumplir 65 Vejez: a partir de los 65 años

Además, al iniciar el trámite la persona debe estar dada de baja del Régimen Obligatorio, es decir, no tener un empleo registrado ante el IMSS. En la pensión por cesantía, la edad también influye en el cálculo del pago: el porcentaje aumenta conforme la persona se acerca a los 65 años.

Hoy, 16 de julio, se publicó en el DOF un acuerdo del Consejo Técnico del IMSS que establece la e.firma del SAT será el único certificado digital válido para realizar trámites de afiliación y gestiones patronales ante el IMSS.



En consecuencia, se elimina el uso del Número… pic.twitter.com/1PwNW4BHkS — Pérez de Acha (@LuisPerezdeAcha) July 16, 2026

¿Qué documentos debes preparar?

Antes de comenzar, es importante comprobar que el nombre, la CURP, el RFC y el Número de Seguridad Social coincidan en los registros del IMSS y la Afore.

Entre los documentos solicitados están:

Identificación oficial vigente

CURP y Número de Seguridad Social

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días

Estado de cuenta bancario con CLABE a nombre del solicitante

Correo electrónico vigente

Documentos de los beneficiarios, cuando corresponda

Si existen errores en los datos personales, deberán corregirse antes de presentar la solicitud para evitar retrasos.

¿Cómo iniciar el trámite de pensión?

Los pasos generales son:

Ingresar a Mi Pensión Digital del IMSS Capturar CURP, NSS, correo y datos bancarios Revisar las semanas registradas por el IMSS Consultar la proyección de la pensión Acudir a la Unidad de Medicina Familiar correspondiente Presentar los documentos originales Firmar la solicitud y esperar la resolución

El IMSS permite adelantar parte del procedimiento por internet, aunque será necesario acudir a ventanilla para concluirlo.

¿Qué pasa si no completas las 875 semanas?

Quienes ya tengan la edad, pero no alcancen el mínimo, podrán continuar cotizando hasta completar las semanas o solicitar una negativa de pensión para disponer de los recursos de su cuenta individual.

Sin embargo, retirar el ahorro en una sola exhibición significa no recibir una pensión mensual bajo este régimen. El IMSS también señala que quienes acumulen al menos 750 semanas pueden conservar el acceso a determinadas prestaciones médicas, aunque no reúnan las necesarias para pensionarse.

¿Es lo mismo que el retiro anticipado?

Según el IMSS, el retiro anticipado permite pensionarse antes de los 60 años, pero exige condiciones adicionales.

Además de cumplir con las semanas correspondientes, el ahorro debe alcanzar para contratar una renta vitalicia superior en más de 30% a la pensión garantizada, después de cubrir el seguro de sobrevivencia de los beneficiarios.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.