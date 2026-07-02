El dato que nadie lee antes de usar una IA y te dice si luego usarán tus datos: esto es lo que debes mirar SIEMPRE

Cuando alguien empieza a usar una herramienta de inteligencia artificial, rara vez lee los términos y condiciones. Sin embargo, es precisamente ahí donde está la información más importante sobre qué hace el proveedor con los datos que el usuario comparte en cada conversación.

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¿Dónde dice si una IA usa tus datos y qué debes buscar exactamente?

Cada proveedor detalla su política de datos en secciones específicas del contrato que el usuario acepta al registrarse, advierte Sergio Pernice, director de Ingeniería en Inteligencia Artificial de la UCEMA (una universidad privada argentina)

En el caso de ChatGPT personal, esa información aparece bajo los apartados "Términos de uso“, ”Contenido" y "Nuestro uso del contenido“, donde se indica que el contenido puede emplearse para desarrollar y mejorar los servicios (algo que los usuarios pueden desactivar).

Juan Pablo Cosentino, profesor asociado y director académico del área de Operaciones y Tecnología de IAE Business School, precisa que esta información también puede encontrarse en:

Política de Privacidad

Configuración de Datos

Centro de Ayuda

Preguntas Frecuentes

Acuerdos para empresas (DPA/EDP) — en el caso del mundo corporativo

IA Menos del 10% de los usuarios de ChatGPT utilizan una cuenta paga, según un experto. (Adriana Juárez/adn40)

¿Qué dicen los términos de ChatGPT, Gemini, Copilot y Claude sobre el uso de tus datos?

Según detalla Cosentino, el panorama varía según la herramienta de IA y el tipo de cuenta:

ChatGPT: las cuentas gratuitas y Plus lo hacen por defecto, sin opción de desactivar el historial. Las versiones Team, Enterprise y API no usan los datos para entrenamiento

las cuentas gratuitas y Plus lo hacen por defecto, sin opción de desactivar el historial. Las versiones Team, Enterprise y API no usan los datos para entrenamiento Microsoft Copilot: la versión web y de app gratuita también los utiliza, salvo que el usuario lo desactive manualmente. Copilot para Microsoft 365 no

la versión web y de app gratuita también los utiliza, salvo que el usuario lo desactive manualmente. Copilot para Microsoft 365 no Google Gemini: en las apps personales, el uso de datos está activado por defecto junto con el historial de actividad. Las versiones Workspace y Vertex AI quedan fuera de este esquema

en las apps personales, el uso de datos está activado por defecto junto con el historial de actividad. Las versiones Workspace y Vertex AI quedan fuera de este esquema Claude (Anthropic): desde 2025, las versiones Free, Pro y Max aplican el mismo criterio, a menos que el usuario lo desactive. Las cuentas Work, Education, Gov y API están excluidas

El dato más revelador lo aporta Matias Hilaire, CEO de The App Master: menos del 10% de los usuarios de plataformas como ChatGPT pagan por una cuenta. Esto significa que la amplia mayoría opera bajo versiones que usan sus conversaciones por defecto.

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