La aplicación de citas extramaritales, Ashley Madison, reveló el top de ciudades con el mayor número de usuarios activos, confirmando así las zonas dónde las parejas cometen, en mayor medida, una infidelidad.

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Según su registro, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Zapopan, Aguascalientes, Tijuana, Mexicali, Chihuahua y Hermosillo, tienen a la mayor cantidad de usuarios, pero en adn Noticias te hablamos de cada una de estas ciudades y por qué está dentro del top.

El Top 9 de las metrópolis con mayor actividad en apps de encuentros

Según la página, las siguientes ciudades son las que concentran la mayor cantidad de infieles:

Puebla: Se corona como la primer ciudad con mayor cantidad de usuarios activos Monterrey: El área metropolitana tiene fuerte presencia de personas no monógamas Guadalajara: Concentra un importante foco rojo en usuarios en búsqueda de aventuras Zapopan: Tiene una alta actividad continua dentro de la aplicación Aguascalientes: Registra un crecimiento constante dentro de la app Tijuana: Reporta una gran apertura a las nuevas relaciones poliamorosas Mexicali: Destaca por el aumento de usuarios en el norte del país Chihuahua: Al igual que los estados del norte, completa las entidades con mayor cantidad de infieles Hermosillo: Cierra el top con alta incidencia, según los datos de la app

Cabe destacar, según la plataforma, la CDMX no figura entre las zonas con mayor incidencia de infidelidad registrada; así que podríamos decir que los chilangos son las parejas monógamas predilectas.

La ciencia detrás del algoritmo: ¿Por qué destacan estas ciudades?

El repunte responde a varios factores socioeconómicos y psicológicos que los algoritmos analizan para medir la actividad de los usuarios, como:

Independencia económica y densidad poblacional: Las urbes como Monterrey y Guadalajara, ofrecen mayor anonimato, vida nocturna y mayor independencia económica, facilidades que permiten a las personas tener espacios y oportunidades para la discreción

Las urbes como ofrecen mayor anonimato, vida nocturna y mayor independencia económica, facilidades que permiten a las personas tener para la discreción Asimismo, la flexibilidad dentro de las relaciones en las nuevas generaciones cambian la perspectiva hacia la monogamia, donde las aplicaciones entran para responder a este cambio cultural donde las personas buscan “estructuras fluidas, consensuadas o discretas”, alejándose de los tabúes tradicionales

en las nuevas generaciones hacia la monogamia, donde las aplicaciones entran para responder a este cambio cultural donde las personas buscan alejándose de los tabúes tradicionales Turismo y entornos de escape: Lugares como Mérida o Tijuana registran picos altos de actividad debido a los residentes que buscan salir de la rutina y la afluencia de turistas, donde ambas partes están dispuestas a tener romances cortos lejos de su entorno habitual

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