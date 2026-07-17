Buscan trabajadores en este municipio de Jalisco y ofrecen transporte, hospedaje y prestaciones; así puedes postularte

Una vacante de jornalero agrícola en Jalisco convoca a personas mayores de edad que buscan una oportunidad laboral en el cultivo de tomate. El proceso no distingue género entre los aspirantes y la empresa contratante define condiciones específicas para quienes decidan trasladarse a la región productora.
Las tareas incluyen corte y cosecha, guía y desbrote, además de deshoje y bajada de plantas de las variedades Saladette, Bola y Grape. La convocatoria promete transporte y hospedaje gratuitos durante la estancia, y el pago se define por rendimiento o por destajo según el desempeño de cada trabajador.
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¿Cómo puedes postularte a la vacante de jornalero agrícola en Comalcalco?
El reclutamiento se realiza el 16 de julio, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en el Pórtico del Parque Central Lic. Benito Juárez García, sobre la calle David Bosada, colonia Centro, en Comalcalco. Los interesados acuden directamente al lugar señalado y presentan su documentación completa ante el personal de la Unidad Regional Cárdenas.
Documentos necesarios para participar:
- INE
- CURP
- Acta de nacimiento
- Número de Seguridad Social
Pasos para postularte:
- Acude al Pórtico del Parque Central Lic. Benito Juárez García el día y horario señalados
- Presenta tu documentación completa ante el personal de reclutamiento
- Recibe información detallada sobre la vacante en Jalisco
- Confirma tu participación en el proceso de selección
¿Qué beneficios ofrece la vacante de jornalero agrícola en Jalisco?
La empresa contratante ofrece prestaciones de ley para quienes resulten seleccionados en el proceso. El pago se realiza de forma semanal mediante tarjeta de nómina, y el traslado corre por cuenta de la empresa desde Tabasco hasta la zona de trabajo en Jalisco.
Beneficios incluidos en la vacante:
- Transporte de traslado gratuito
- Hospedaje gratuito
- Pago semanal por tarjeta de nómina
- Esquema de pago por rendimiento o destajo
- Seguro social
- Atención médica y medicamentos
Las personas interesadas en la vacante de jornalero agrícola deben presentarse con su documentación completa el día del reclutamiento para conocer a detalle las condiciones de traslado y contratación.
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