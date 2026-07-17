Buscan trabajadores en este municipio de Jalisco y ofrecen transporte, hospedaje y prestaciones; así puedes postularte

Una vacante de jornalero agrícola en Jalisco convoca a personas mayores de edad que buscan una oportunidad laboral en el cultivo de tomate. El proceso no distingue género entre los aspirantes y la empresa contratante define condiciones específicas para quienes decidan trasladarse a la región productora.

Las tareas incluyen corte y cosecha, guía y desbrote, además de deshoje y bajada de plantas de las variedades Saladette, Bola y Grape. La convocatoria promete transporte y hospedaje gratuitos durante la estancia, y el pago se define por rendimiento o por destajo según el desempeño de cada trabajador.

suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo puedes postularte a la vacante de jornalero agrícola en Comalcalco?

El reclutamiento se realiza el 16 de julio, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en el Pórtico del Parque Central Lic. Benito Juárez García, sobre la calle David Bosada, colonia Centro, en Comalcalco. Los interesados acuden directamente al lugar señalado y presentan su documentación completa ante el personal de la Unidad Regional Cárdenas.

Documentos necesarios para participar:

INE

CURP

Acta de nacimiento

Número de Seguridad Social

Pasos para postularte:

Acude al Pórtico del Parque Central Lic. Benito Juárez García el día y horario señalados

Presenta tu documentación completa ante el personal de reclutamiento

Recibe información detallada sobre la vacante en Jalisco

Confirma tu participación en el proceso de selección

Comalcalco reúne a jornaleros para trabajar en el cultivo de tomate en Jalisco. (X @conagua_mx)

¿Qué beneficios ofrece la vacante de jornalero agrícola en Jalisco?

La empresa contratante ofrece prestaciones de ley para quienes resulten seleccionados en el proceso. El pago se realiza de forma semanal mediante tarjeta de nómina, y el traslado corre por cuenta de la empresa desde Tabasco hasta la zona de trabajo en Jalisco.

Beneficios incluidos en la vacante:

Transporte de traslado gratuito

Hospedaje gratuito

Pago semanal por tarjeta de nómina

Esquema de pago por rendimiento o destajo

Seguro social

Atención médica y medicamentos

Las personas interesadas en la vacante de jornalero agrícola deben presentarse con su documentación completa el día del reclutamiento para conocer a detalle las condiciones de traslado y contratación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.