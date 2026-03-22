Fecha límite para pertenecer al programa social de Protección Civil en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México lanzó la convocatoria al Programa Social "Personas Servidoras en la Prevención de Riesgos y Protección Civil" con el objetivo de generar una cultura que permita la respuesta ante emergencias en la capital.

El programa busca inculcar una cultura de protección civil en las personas que habitan, transitan y visitan la Ciudad de México, a través del desarrollo de habilidades que permitan la prevención y mitigación riesgos.

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¿Cuáles son los requisitos?

Tener 18 años o más

Identificación oficial vigente

Solicitud de incorporación al programa social

Currículum Vitae

Comprobante de domicilio con residencia en la CDMX

Carta compromiso

Clave Única de Registro Poblacional

Firman bajo protesta de decir la verdad que conoce el Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México y el Código de Conducta de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Presentar documentos a las oficinas de la Dirección General Táctico Operativa de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ubicada en Avenida Patriotismo 711, Torre B, primer piso, Colonia San Juan, alcaldía Benito Juárez

Comprobante de estudios, certificado o título para cada categoría

Registro Federal de Contribuyentes (Constancia)

¿Cómo es el programa social para Protección Civil en la CDMX?

Se buscan 160 personas beneficiarias para la categoría "Técnicas operativas, tipo A", quienes recibirán 9 mil pesos mensuales por el periodo de mayo a diciembre 2026.

Estas personas tendrán la labor de coadyuvar en atención a la población involucrada en siniestros, emergencias o desastres en la CDMX.

La convocatoria también busca 40 personas beneficiarias de la categoría "Coordinadores y Evaluadoras de riesgo, tipo B", quienes recibirán 9 mil pesos, por el periodo de mayo a diciembre. Se encargarán de realizar pláticas informativas de sensibilización, capacitar y estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades de infraestructura o situaciones de riesgo.

¿Cuál es la fecha límite?

Los interesados deben presentarse en la oficinas de la Dirección General Táctico Operativa de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ubicada en Avenida Patriotismo 711, Torre B, primer piso, Colonia San Juan, alcaldía Benito Juárez, a más tardar el 7 de abril, de 9:00 a 18:00 horas.

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