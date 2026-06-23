El motivo por el que todos estos adultos mayores podrían no cobrar su pensión en agosto

Los adultos mayores pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían enfrentar inconvenientes con el depósito bimestral de su pensión en agosto de 2026 si no completan el registro biométrico en la aplicación IMSS Digital durante el mes de junio, a partir de la implementación de la CURP Biométrica que entró en operación el 17 de marzo de 2026.

Si bien el IMSS no ha publicado un comunicado oficial con fecha límite exacta ni ha confirmado que existan suspensiones automáticas generalizadas de pagos por no completar el trámite biométrico, el organismo ha reconocido públicamente que el registro biométrico es “indispensable para garantizar la continuidad de los beneficios” y recomienda a los beneficiarios realizarlo con anticipación.

La medida afecta a pensionados de ambos regímenes principales del IMSS: la Ley 73 —que aplica a personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y mantienen una pensión calculada conforme a esa normativa— y la Ley 97, que aplica a quienes iniciaron su cotización después de esa fecha y reciben su pensión a través de su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore). En ambos casos, el registro biométrico busca vincular la identidad física del titular con su expediente electrónico mediante reconocimiento facial y huella digital.

Por qué el IMSS implementa el registro biométrico

El registro biométrico forma parte de una estrategia más amplia de digitalización y modernización de servicios del IMSS, que arrancó formalmente con la entrada en vigor de la CURP Biométrica el 17 de marzo de 2026. La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y busca reforzar los mecanismos de validación de identidad ante un crecimiento de casos de suplantación de identidad, cobro indebido de pensiones por terceros y fraude a adultos mayores.

El proceso consiste en vincular la identidad física del titular con su expediente electrónico mediante dos mecanismos complementarios: reconocimiento facial y huella digital. Ambos elementos están diseñados para hacer prácticamente imposible que un tercero cobre la pensión de forma fraudulenta. La medida aplica tanto a pensionados del régimen Ley 73 como del régimen Ley 97.

IMSS Digital IMSS Digital (IMSS)

Qué consecuencias podría enfrentar quien no se registre

Según el aviso del IMSS, los pensionados que no completen el registro biométrico podrían enfrentar tres consecuencias principales:

Posible retención del pago bimestral : el sistema podría retener el depósito como medida de seguridad mientras el titular no valide su identidad, según información circulante. El IMSS no ha confirmado oficialmente la fecha exacta a partir de la cual podría aplicar este mecanismo.

: el sistema podría retener el depósito como medida de seguridad mientras el titular no valide su identidad, según información circulante. El IMSS no ha confirmado oficialmente la fecha exacta a partir de la cual podría aplicar este mecanismo. Bloqueo de acceso a información financiera : sin la verificación completada, el pensionado podría perder la capacidad de consultar saldos, movimientos y gestionar datos vinculados a su pensión desde la aplicación IMSS Digital.

: sin la verificación completada, el pensionado podría perder la capacidad de consultar saldos, movimientos y gestionar datos vinculados a su pensión desde la aplicación IMSS Digital. Restricciones en la Cédula Digital de Salud: el pensionado podría perder acceso a la consulta digital de su historial médico, recetas electrónicas y seguimiento clínico desde la app del IMSS.

Los pensionados que tengan dudas sobre su caso particular deben consultar directamente con la subdelegación del IMSS más cercana o con la línea oficial 800 623 2323 del Instituto.

Cómo completar el registro biométrico en IMSS Digital

El procedimiento se realiza desde la aplicación oficial IMSS Digital, disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS en las tiendas oficiales de aplicaciones. Estos son los pasos que debe seguir un pensionado para completar el registro biométrico, según el procedimiento publicado por el IMSS:

Descargar o actualizar la aplicación IMSS Digital a la versión 8.5.2 o superior desde Google Play (Android) o App Store (iOS).

a la versión 8.5.2 o superior desde Google Play (Android) o App Store (iOS). Tener a la mano el Número de Seguridad Social (NSS) y la Clave Única del Registro de Población (CURP) actualizada del pensionado.

y la actualizada del pensionado. Contar con una conexión a internet estable durante todo el proceso, ya que la captura biométrica requiere subir datos a los servidores del IMSS en tiempo real.

durante todo el proceso, ya que la captura biométrica requiere subir datos a los servidores del IMSS en tiempo real. Ingresar los datos personales dentro de la aplicación: CURP, NSS, correo electrónico activo y demás información solicitada.

dentro de la aplicación: CURP, NSS, correo electrónico activo y demás información solicitada. Capturar el reconocimiento facial siguiendo las instrucciones en pantalla, ubicando el rostro dentro del marco y manteniéndolo estable durante el escaneo.

siguiendo las instrucciones en pantalla, ubicando el rostro dentro del marco y manteniéndolo estable durante el escaneo. Registrar la huella digital desde el sensor del dispositivo móvil si éste lo permite, o desde un módulo presencial del IMSS si el celular no cuenta con lector de huellas.

desde el sensor del dispositivo móvil si éste lo permite, o desde un módulo presencial del IMSS si el celular no cuenta con lector de huellas. Confirmar el registro y guardar el comprobante digital generado por la aplicación.

En caso de tener dificultades técnicas durante el proceso, el IMSS cuenta con módulos de atención presencial en sus subdelegaciones a lo largo del país, donde personal especializado puede orientar al pensionado y completar la captura biométrica directamente con el equipo institucional.

Pensiones Pensiones (manassanant pamai/Getty Images)

Qué hacer si el pensionado no maneja smartphones o tiene dificultades para hacer el trámite

Para los adultos mayores que no manejan smartphones, no tienen acceso a internet en casa o presentan dificultades para completar trámites digitales, el IMSS recomienda solicitar el apoyo de un familiar directo (hijo, hija, nieto, nieta) o acudir presencialmente a la subdelegación del IMSS más cercana. El registro biométrico también puede realizarse en módulos del Registro Civil y en oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO) donde se tramita la CURP Biométrica de forma gratuita.

Los pensionados que vivan en zonas rurales o de difícil acceso pueden consultar la información oficial en el portal imss.gob.mx, en el teléfono 800 623 2323 o acudir a la subdelegación del IMSS más cercana para recibir asesoría personalizada. El trámite es gratuito y personal, y no debe realizarse a través de terceros que cobren por gestionarlo.

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