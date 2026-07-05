Es oficial en Querétaro: multarán con más de $3,000 pesos a todos los conductores y pasajeros que cometan esta infracción durante julio 2026

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro endurece el trato hacia quienes desobedecen a un Oficial de Movilidad, y la sanción golpea el bolsillo y la licencia de conducir al mismo tiempo. Ningún pasajero queda exento de esta regla, ni siquiera si viaja como simple acompañante, porque el reglamento responsabiliza también al conductor.

suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto paga un pasajero que cruza la línea ante un Oficial de Movilidad en Querétaro?

El Artículo 27 en la fracción I castiga a quien insulta, denigra o golpea a un Oficial de Movilidad con la sanción más alta del artículo 27: de 20 a 30 UMA (entre $2,346.20 y $3,519.30 pesos). La misma tabla castiga con igual dureza otras conductas, como viajar bajo el efecto del alcohol o distraer a quien conduce.

Cuando ocurre la fracción I o la II, el Oficial de Movilidad no resuelve el caso solo: pide apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro para remitir al responsable ante la autoridad competente. Esa autoridad determina la sanción final una vez que revisa el caso completo.

La multa no llega sola: se suman 3 puntos de penalización en la licencia de conducir de quien resulta responsable. Acumular puntos expone la licencia a consecuencias adicionales según el reglamento vigente en Querétaro.

El conductor también paga la multa si su pasajero agrede a un Oficial de Movilidad. (Getty Images)

¿Por qué el conductor paga aunque no cometa la agresión?

El artículo 27 declara responsables solidarios a los conductores por las acciones de sus pasajeros. Si alguien en el vehículo insulta o golpea a un Oficial de Movilidad, la sanción también alcanza a quien va al volante.

Esta regla busca que el conductor vigile la conducta dentro de su propio vehículo. La responsabilidad no distingue intención ni conocimiento previo del hecho, según el texto del reglamento.

Evitar la multa depende de la prevención: pedir a los pasajeros respeto hacia los Oficiales de Movilidad. La mejor defensa es la prevención dentro del vehículo, antes de que ocurra cualquier incidente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.