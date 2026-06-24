Últimos días en Nayarit y adiós a los descuentos de hasta el 100% en trámites vehiculares: requisitos y fecha límite

Todo conductor que cuente con un vehículo en Nayarit, y lleva tiempo postergando el reemplacamiento o cuenta con adeudos vigentes, este es el momento de ponerse al corriente.

El Gobierno del Estado de Nayarit habilitó una ventana de beneficios fiscales, que van desde el 100% y vence el próximo 30 de junio, para que los dueños del parque vehicular nayarita puedan liquidar deudas.

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¿Cuáles son los descuentos disponibles en trámites vehiculares en Nayarit?

El beneficio más significativo es la condonación del 100% en actualización y recargos de adeudos vehiculares. A eso se suma un 15% de descuento directo en el reemplacamiento 2026 y otro 15% en tarjeta de circulación y verificación anual.

También hay un descuento del 50% en la multa por no haber reemplazado en 2022, un beneficio puntual para quienes se quedaron rezagados ese año y no han podido regularizarse desde entonces.

¿Cuánto cuestan los trámites vehiculares en 2026?

El reemplacamiento vehicular en Nayarit tiene un valor de $2,800 pesos, monto que no corresponde únicamente al costo de las placas, ya que incluye también la tarjeta de circulación, el engomado, la verificación y otros conceptos. Con el descuento del 15% vigente hasta el 30 de junio, los precios quedan así:

Reemplacamiento autos: 2,408 pesos con descuento, frente a los 2,800 pesos del precio regular.

2,408 pesos con descuento, frente a los 2,800 pesos del precio regular. Reemplacamiento motocicletas: 1,571 pesos con descuento.

1,571 pesos con descuento. Tarjeta de circulación: de 603.50 pesos a 1,258 pesos sin descuento en caso de que no se solicite junto con la reemplacación.

Requisitos para el reemplacamiento en Nayarit

Para completar este trámite deberás presentar:

Identificación oficial vigente (INE) en original y copia

Factura del vehículo en original con dos copias

Comprobante de domicilio a nombre del titular, no mayor a 3 meses

Recibos de pago de refrendos del ejercicio fiscal 2019 a la fecha

Copias de facturas que acrediten cambios de propietario anteriores, en caso de aplicar

Verificación física del vehículo mediante el sistema REPUVE

Requisitos para la tarjeta de circulación

Tarjeta de circulación del año anterior en original y copia

Comprobante de pago de derechos de control vehicular 2026

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)

Factura original del vehículo o carta factura endosada a tu nombre

Comprobante de domicilio en Nayarit actualizado, no mayor a 3 meses

Requisitos para saldar deudas

Para hacer efectivo el descuento sobre deudas, es necesario ingresar a la parte de Consulta de adeudos, en el sitio oficial de Nayarit, para revisar y confirmar que existan recargos o retrasos.

¿Hasta qué fecha puedes aprovechar el beneficio en Nayarit?

La fecha límite es el 30 de junio de 2026, sin excepciones confirmadas hasta el momento. El programa ya tuvo una prórroga previa: originalmente el descuento vencía en marzo, pero el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero extendió el plazo tres meses más mediante un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Con solo una semana por delante, la recomendación es no esperar al último día. Si se opta por el trámite presencial, en Tepic está disponible un sistema de citas para evitar filas en citasvehiculares.nayarit.gob.mx.

Para el resto de los municipios, la atención es directa en las oficinas de recaudación. También puedes consultar tu adeudo y pagar en línea desde hacienda.nayarit.gob.mx.

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