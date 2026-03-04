Estos son los dos requisitos obligatorios que debes cumplir para poder tramitar la Licencia permanente en CDMX 2026

En 2026 la licencia permanente en CDMX mantiene alta demanda entre automovilistas que buscan seguridad jurídica para conducir. Antes de iniciar el proceso para tramitarla 2026, autoridades capitalinas establecen requisitos obligatorios claros que toda persona solicitante necesita cumplir sin excepción durante este año previo oficial.

El trámite para conductores de la capital también conserva costo oficial de 1,500 pesos, según información de la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, la autoridad fija condiciones estrictas para evitar riesgos viales y garantizar que solo perfiles responsables obtengan este documento permanente en la ciudad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los dos requisitos indispensables para tramitar la licencia permanente en CDMX 2026

Para acceder a este documento, el conductor no debe registrar sanciones previas por parte del programa "Conduce sin alcohol", ya que las autoridades de movilidad verifican ese historial de forma automática antes de aprobar cualquier solicitud de licencia permanente en la capital.

El segundo requisito es la ausencia de sentencias por delitos viales. Cualquier antecedente de esta naturaleza en el expediente del solicitante genera el rechazo automático del trámite, sin importar que el resto de la documentación se presente en orden y de forma completa.

Documentos y cómo solicitar la licencia de conducir permanente en CDMX

Para iniciar el trámite, el solicitante debe presentar una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio de la Ciudad de México, además de reservar una cita previa a través de los canales disponibles que ofrece la Secretaría de Movilidad.

Documentos necesarios:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte)

Comprobante de domicilio de la CDMX

Canales para reservar cita:

En línea: Sistema de Citas Semovi

WhatsApp: 55 5658 1111 (chatbot)

Teléfono: 0311 (Locatel)

Presencial: cualquiera de los 35 módulos de Semovi

Estas son las formas sencillas de tramitar la licencia permanente en CDMX.|Yael Toribio/adn40

Pasos del trámite:

Generar la línea de captura en finanzas.cdmx.gob.mx Realizar el pago en uno de los 8,800 puntos auxiliares de la Tesorería Reservar la cita correspondiente Acudir a una Tesorería Exprés o Centro de Servicio para concluir el proceso

El sistema tarda hasta 72 horas en procesar el pago y enviar el folio junto con el número de licencia al correo electrónico del solicitante.

¿Cómo obtener tu licencia de conducir permanente en CDMX de forma digital?

Descarga la aplicación "App CDMX" en tu celular

en tu celular Selecciona la opción "Documentos Digitales" y accede a la gestión de documentos

y accede a la gestión de documentos La app indica si tu licencia actual es elegible para conversión a permanente

Da clic en "Renovar" y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla

y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla Ingresa los datos de tu tarjeta de crédito para efectuar el pago

Espera la confirmación por correo en un plazo máximo de 72 horas

Quienes no deseen acudir a un módulo pueden completar el proceso desde su teléfono, siempre que cuenten con antecedente de licencia registrado en el sistema. Esta alternativa digital elimina filas y reduce el tiempo total del trámite de forma considerable