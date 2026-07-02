Ya es ley en Querétaro: confirman estacionamiento 100% gratuito en plazas comerciales y JAMÁS deberán pedirte este requisito

Las plazas comerciales en Querétaro estarán obligadas a otorgar dos horas de estacionamiento gratis sin que el usuario tenga que validar el boleto en máquinas o ventanillas. La iniciativa de reforma impulsada por el diputado Enrique Correa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Movilidad y próximamente la votación se trasladará a la Legislatura para convertirse en ley.

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¿Cuál es el requisito que eliminaron para que el estacionamiento sea gratis en las plazas comerciales de Querétaro?

La modificación aprobada por la Comisión de Movilidad de Querétaro prohíbe a los establecimientos mercantiles obligar al consumidor a buscar sellos, hacer filas o pasar a las máquinas de cobro si permanece dentro del rango de gratuidad. Los usuarios saldrán de manera directa levantando las plumas de acceso y sin pagar un solo peso dentro de un período de dos horas. El dictamen impide las trampas operativas que consistían en esconder los aparatos validadores o colocarlos a distancias poco accesibles para los clientes.

¿Cuáles son los objetivos de esta reforma de tránsito impulsada en el Congreso?

El proyecto presentado por el diputado Enrique Correa pretende proteger la economía familiar y optimizar los tiempos de traslado de la ciudadanía en las zonas metropolitanas. El dictamen legislativo avanzará hacia el Pleno para su votación definitiva y posterior publicación en el periódico oficial de la entidad federativa.

La iniciativa tiene como objetivo los siguientes beneficios dentro de los complejos comerciales:

Agilizar el flujo vehicular en los carriles de egreso mediante lectores ópticos eficientes.

Beneficiar prioritariamente a los adultos mayores o personas con dificultades de movilidad física.

Fomentar el consumo local al transparentar las reglas de operación de los cajones vehiculares.

Las administraciones de los inmuebles conservarán el derecho legítimo de cobrar las tarifas vigentes una vez que el conductor exceda el límite de tiempo establecido por la ley de tránsito.

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