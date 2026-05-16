Giro en el transporte público de Tamaulipas: lanzan programa que impactará de esta manera en el servicio

La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas activó un programa de regularización para transportistas que permite liquidar adeudos de placas y tarjetas de circulación mediante un pago fijo, beneficiando a más de 8 mil concesionarios estatales.

La medida vincula la condonación de recargos con el compromiso de modernizar las unidades, asegurando que el parque vehicular del transporte público cumpla con los estándares de seguridad y eficiencia exigidos por la ley estatal de movilidad en este 2026.

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¿Cuáles son los beneficios del pago único para concesionarios en Tamaulipas?

El programa diseñado por la Secretaría de Finanzas busca sanear la situación jurídica de las unidades que operan en los diversos municipios del estado, facilitando la obtención de documentos oficiales vigentes para circular en regla.

Conceptos incluidos en la regularización:

Derechos de placas: sustitución o actualización de láminas metálicas.

sustitución o actualización de láminas metálicas. Engomado: registro de control vehicular actualizado.

registro de control vehicular actualizado. Tarjeta de circulación: documento de identidad de la unidad con vigencia para 2026.

documento de identidad de la unidad con vigencia para 2026. Certeza jurídica: eliminación de multas y recargos de años anteriores mediante la tarifa fija estipulada en el decreto.

¿Cómo acceder al programa de regularización de transporte en Tamaulipas?

Para aprovechar este esquema de beneficios, el concesionario debe acudir personalmente a las instancias recaudadoras del estado de Tamaulipas. La Secretaría de Finanzas enfatiza que la atención se realiza directamente en las sedes fiscales municipales bajo las siguientes condiciones:

Acudir a la Oficina Fiscal más cercana a su localidad para la valoración de la unidad.

más cercana a su localidad para la valoración de la unidad. Presentar título de concesión original, identificación oficial y comprobante de domicilio en Tamaulipas.

El programa vence el 31 de agosto de 2026 .

. Pago único bajo tarifa fija (consultar monto específico según el tipo de unidad en ventanilla).

Tamaulipas Transporte Tamaulipas lanza un programa para regularizar el transporte público. (Facebook Subsecretaría de Transporte Público de Tamaulipas)

¿Qué mejoras deben cumplir las unidades tras el decreto de Finanzas?

El Gobierno de Tamaulipas condiciona este apoyo económico a la mejora sustancial del servicio ofrecido a los usuarios. Los transportistas que accedan al beneficio asumen un compromiso de modernización de las unidades:

Mantenimiento mecánico: garantizar que los frenos, luces y motores reduzcan emisiones contaminantes. Condiciones estéticas: interiores limpios, asientos en buen estado y pintura exterior reglamentaria. Capacitación: mejora en el trato al pasajero y respeto a las tarifas oficiales vigentes. Seguridad: verificación de que cada unidad cuente con seguro de responsabilidad civil para pasajeros.

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