Últimos días: todos estos adultos mayores deben renovar su tarjeta del INAPAM en junio 2026

Miles de adultos mayores en México utilizan la tarjeta del INAPAM para acceder a descuentos en transporte, medicamentos, atención médica y servicios culturales sin costo adicional. La credencial, expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, funciona también como documento de identificación oficial para personas de 60 años en adelante. Pero no todos los titulares tienen la versión vigente que exigen aerolíneas, farmacias y comercios afiliados al sistema.

Junio no es un mes cualquiera para este trámite. El incremento de viajes por vacaciones de verano convierte este periodo en el momento más crítico del año para que los adultos mayores verifiquen el estado de su credencial y, si corresponde, inicien el proceso de renovación o reposición antes de que sea tarde.

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¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta del INAPAM en junio 2026?

El trámite de renovación es gratuito y se realiza de forma presencial en los módulos de Bienestar habilitados en todo el país. La credencial se entrega el mismo día si el titular presenta toda la documentación completa. Los siguientes perfiles son los que requieren atención inmediata para no enfrentar contratiempos al ejercer sus beneficios durante el verano.

Adultos mayores con tarjetas de formatos anteriores (Sedesol): quienes conservan credenciales con logotipo de la antigua Secretaría de Desarrollo Social o versiones anteriores a 2021. Aunque algunas todavía circulan , cada vez más establecimientos exigen la versión actualizada con código QR por razones de seguridad .

, cada vez más establecimientos exigen la versión actualizada con . Adultos mayores con tarjetas en mal estado: cuando la fotografía no es reconocible, los datos personales presentan desgaste visible o el plástico está dañado, la credencial deja de ser válida ante aerolíneas y farmacias .

ante aerolíneas y . Adultos mayores con cambio de domicilio o datos: quienes cambiaron de residencia deben tramitar una nueva credencial para que la información coincida con el comprobante de domicilio actual y evitar inconsistencias en trámites oficiales .

y evitar . Adultos mayores que requieran reposición por robo o extravío: junio es el periodo recomendado para reponer credenciales antes del inicio formal de las vacaciones, cuando los traslados y viajes aumentan de forma considerable.

El módulo más cercano se puede localizar a través del portal oficial del INAPAM o directamente en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de cada municipio. Se recomienda confirmar horarios antes de acudir, ya que la disponibilidad varía según la entidad federativa.

Descuentos de la tarjeta del INAPAM en Día de las Madres. Cuatro perfiles de adultos mayores deben renovar su tarjeta del INAPAM antes de vacaciones de verano. (Gobierno de México)

Documentos necesarios para renovar la tarjeta del INAPAM en México

Antes de acudir al módulo de Bienestar, el adulto mayor debe reunir la siguiente documentación para completar el trámite sin contratiempos y en una sola visita. Se recomienda llevar originales y copias de cada documento.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses).

Fotografía tamaño infantil reciente (en algunos módulos la toman en el momento).

Número telefónico de contacto del beneficiario o de un familiar, según lo indique el módulo.

Verificar los horarios de atención con anticipación es clave, ya que algunos módulos tienen cupo limitado por jornada o pueden solicitar un requisito adicional según la entidad federativa. El trámite no tiene costo en ningún caso y la nueva credencial queda lista el mismo día en la mayoría de los módulos.

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