Roban más de 200 autos al INDEP en Veracruz; los están reemplacando en otros estados

Al menos 211 autos y 50 pantallas de televisión que se encontraban en resguardo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) fueron robados en el estado de Veracruz, esto durante un despojo ocurrido en 2020 y lo cual ha representado una pérdida superior a los 23 millones de pesos al erario público.

De acuerdo con información que se ha dado a conocer hasta el momento, entre los modelos de los autos que fueron sustraídos de las instalaciones del Instituto hay vehículos tipo Hummer, Jeep, GM y Honda, los cuales fueron decomisados por el Poder Judicial en su momento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue el robo de los autos del INDEP en Veracruz?

Información dada a conocer por medios nacionales, indica que el INDEP sufrió el despojó de un inmueble en el estado de Veracruz, predio en el cual se encontraban los 211 autos en cuestión y demás material incautado por las autoridades de nuestro país.

Se dio a conocer que desde el 2020, año en el que se emitió la primera gestión por el supuesto despojo ilegal, y hasta el pasado 2024, se realizaron diversas gestiones ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación para la recuperación del predio sin que hasta el momento se tenga mayor información.

Fue el 19 de marzo del 2024 que tras una visita de inspección por parte del MP en cuestión en el estado de Veracruz y en la que se esperaba encontrar los vehículos del caso, se corroboró que las unidades ya no se encontraban en el inmueble, por lo cual se iniciaron las investigaciones correspondientes.,

Reportan autos reemplacados en otros estados de México

Un documento de auditoría con el número 2025-02-OIC-6-HJA-AFC-007 en poder del diario El Universal revela que de los 211 autos robados, al menos una docena ya han sido reemplacados en entidades del país como Veracruz, Jalisco, Ciudad de México (CDMX), Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Querétaro, esto según con datos del Registro Público Vehicular (REPUVE).

Vale la pena mencionar que estos reemplacamientos apócrifos, dificultan la localización de los vehículos robados, esto según con la información que se tiene hasta el momento sobre el caso.

Las terribles consecuencias del derrame de petróleo en las costas de Veracruz

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.