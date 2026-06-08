Guanajuato prepara esta multa para los conductores que usen este tipo de luces en su auto

Algunos accesorios que imitan a los utilizados por corporaciones de seguridad y auxilio pueden convertirse en un problema para los automovilistas. En Guanajuato, los conductores que instalen torretas o sirenas en vehículos particulares se exponen a sanciones que superan los $2 mil pesos.

El Reglamento de Tránsito para el Municipio de Guanajuato establece restricciones para el uso de estos aditamentos de uso exclusivo de cuerpos de emergencia.

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Las luces que no pueden portar los vehículos particulares en Guanajuato

El Artículo 35 establece que las torretas rojas y sirenas son exclusivas de vehículos de bomberos, ambulancias, tránsito, policía preventiva, policía vial y salvamento cuando atienden una emergencia.

La misma disposición señala que estos dispositivos no pueden utilizarse en vehículos particulares ni en unidades no autorizadas. La prohibición busca evitar confusiones entre los automovilistas y prevenir que un vehículo privado sea identificado como una unidad oficial.

Evita las torretas o sirenas en tu vehículo. Este tipo de elementos son usados por bomberos y otros cuerpos de emergencia como policías. (X: @BomberosCDMX)

¿De cuánto es la multa por usar torretas o sirenas sin autorización?

La sanción aparece en la Sección II del Tabulador de Infracciones, correspondiente a las partes integrales del vehículo, y consiste en 10 a 20 UMAs. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización en 2026, la multa va de $1,173.10 a $2,346.20 pesos.

Además de la sanción económica, la autoridad puede ordenar el retiro de las torretas o sirenas instaladas de forma irregular, ya que se trata de dispositivos reservados para los servicios de emergencia.

La importancia de identificar correctamente a los vehículos de emergencia

Las torretas y sirenas permiten identificar de inmediato a ambulancias, patrullas y unidades de rescate cuando atienden una situación urgente. Gracias a estos dispositivos, otros conductores pueden ceder el paso y facilitar una respuesta más rápida en momentos donde cada minuto resulta crucial.

La relevancia de estas unidades también se refleja en la carga que enfrentan los servicios de atención. De acuerdo con datos difundidos por autoridades estatales, durante 2025 Guanajuato registró cerca de 2.9 millones de llamadas improcedentes al 911, un promedio cercano a cinco reportes falsos por minuto.

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